Der Artikel mit den zweitmeisten Facebook- und Twitter-Interaktionen des Montags erschien im Humor-Blog “Schlecky Silberstein”. Der Text, der bis Mitternacht sagenhafte 41.300 Likes & Co. geholt hat, ist aber nicht lustig. Im Gegenteil. Er beschreibt den Vorfall um ein Satire-Video des Bohemian Browser Balletts (zu dem “Schlecky Silberstein”-Macher Christian Brandes ebenfalls gehört) namens “Volksfest in Sachsen“, in der in einer Szene auch ein Wahlkampf-Stand der AfD vorkommt. Die AfD bezeichnete die Dreharbeiten auf Facebook als “Versuch, Fake-Videos zu drehen”. Doch damit nicht genug: der Berliner AfD-Abgeordnete Frank-Christian Hansel ging mit einem Kameramann zur Privatadresse von Brandes’ Firmen-Partner, mit dem zusammen der die Bohemian-Browser-Ballett-Videos produziert.

Brandes: “Natürlich wusste jeder bei der Partei, dass wir eine Satire drehen. Wir haben das komplette Set mit entsprechenden Hinweise zugekleistert. Hansel ‘besuchte’ uns, als wir uns schon längst als Auftraggeber des Satire-Drehs zu Erkennen gegeben hatten. Und dennoch stellte er sich taktisch blöd. Man kann auch sagen: Er hielt an der perfiden Lüge fest. Denn in den Kommentaren zu den Videos erkennen wir, dass es die Story schon längst in den Alternative-Fakten-Kanon der rechten Filterblase geschafft hat. Schon immer wollte man beweisen, dass Videos wie Hetzjagden in Chemnitz von Linken und Systemmedien inszeniert werden.”