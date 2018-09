Herr Döpfner geht (auch) zu Netflix: Springer-CEO wird ins Board of Directors des Streaming-Riesen berufen

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, wurde in das Board of Directors des weltweiten Streaming-Riesen Netflix berufen. „Seine Vorreiterrolle sowohl in der europäischen Geschäftswelt als auch in den digitalen Medien eröffnet uns wertvolle Perspektiven und wichtige Einblicke für den Ausbau und die kontinuierliche Verbesserung unseres weltweiten Angebots“, so Netflix-CEO Reed Hastings.