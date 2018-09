“Dramatischer” Einbruch der Print-Absätze im Handel: Welte will mehr Präsenz in Bio-Märkten und Drogerien

Von

Erstmals seit Jahrzehnten sei der Vertriebsumsatz im 1. Halbjahr 2018 um 7,2 Prozent eingebrochen, der Absatz journalistischer Produkte sank sogar um mehr als 10 Prozent. Verantwortlich hierfür sei das veränderte Konsumverhalten sowie die Marktbedingungen im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel (LEH). So sei die Zahl der kleineren Supermärkte in den vergangenen zehn Jahren von 14.000 auf 6400 zurückgegangen. Dagegen sei die Zahl der Verbrauchermärkte mit einer Fläche von 1000 qm von 6000 auf 8000 gestiegen. Das Dilemma für die Vertriebe: Mit der zunehmenden Größe der Supermärkte sinke die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass ein Konsument an einem Zeitschriftenregal vorbeikommt.

Als Ausweg sieht Welte, dass die Printunternehmen ihre Flächenpräsenz im Handel ausweiten sollten. Ideal hierfür wären Bio-Supermärkte und Drogerien. Hier seien Zeitschriften unterrepräsentiert. So verfügen lediglich zehn Prozent der Bio-Supermärkte über ein Zeitschriftenregal, bei den Drogeriemärkten seien es 30 Prozent.

Kritisch beäugt Funke-Geschäftsführer Andreas Schoo die Entwicklung auf dem deutschen Grossomarkt. Hier nehme die Konzentration dramatisch zu. Immer mehr Grossisten fusionierten in den vergangenen Jahren, um sich kosteneffizienter aufzustellen. Dabei hatte eine breit aufgestellte Verlags-Allianz erst im vergangenen Jahr den Grossisten in zum Teil erbittert geführten Verhandlungen eine weitgehende Modernisierung der verkrusteten Strukturen abverlangt und eine erhebliche Verkleinerung der Zahl der Anbieter gefordert.

Doch Schoo warnte nun eindringlich davor, dass das deutsche Grosso-System Verhältnisse wie in den USA bekommt. Hier dominieren nur noch zwei Anbieter den Pressevertrieb: Jim Pattison und James Cohen. Pattison deckt rund 60 bis 70 Prozent des Marktes ab, Cohen rund 25 Prozent. Sollte sich in Deutschland ein solches Oligopol etablieren, sie dies bedrohlich für die Branche. Er forderte deshalb die Teilnehmer auf, die Konzentration der Grossobetriebe nicht zu forcieren. Schoo: „Wir sollten die Schraube nicht überdrehen“.

Die deutsche Verlagsbranche steht derweil vor einer großen Herausforderung. So plant der US-Technologieriese Apple demnächst mit einer Nachrichten-App, kurz Apple News, auf den deutschen Markt zu expandieren. In den USA ist die News App bereits gestartet. Hier laufen derzeit intensive Verhandlungen mit den Printhäusern, die ihre Medieninhalte zur Verfügung stellen sollen. FAZ-Chef Lindner sieht in der neuen App von Apple eine große Chance für die deutsche Verlagsbranche, um ihre Zeitungen und Zeitschriften zu vermarkten. Wichtig sei, dass hier möglichst viele Branchenteilnehmer an Bord sind.

Denn ohne Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Focus, Welt oder Hannoversche Allgemeine Zeitung würde sich die App nicht am Markt etablieren. Dabei sollten die Verlage bei den Verhandlungen mit dem iPhone-Hersteller unbedingt an einem Strang ziehen. „Wir sind einflussreicher, wenn wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen“, erklärte der FAZ-Chef. Er forderte, dass der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) sowie der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hier eng mit den Verlagen und dem Handel zusammenarbeiten.

