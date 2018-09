AirPower: Hat Apple heimlich seine Ladematte aufgegeben?

Von

Apple und Produktankündigungen außerhalb der Kernsegmente iPhone / iPad / Mac – das ist so eine Sache. Oft genug hat der Techpionier aus Cupertino in der Vergangenheit eine Ankündigung für ein Produkt gemacht, das dann aber erst deutlich später auf den Markt kam.

Weder die Apple Watch (2015) noch die Drahtlos-Kopfhörer AirPods (2016) noch der HomePod (2017) wurden pünktlich ausgeliefert – beim MacPro (2019) wiederholt sich das Drama. Und nicht nur dort: Auch auf die Ladematte AirPower, die Apple vor exakt einem Jahr auf seiner September-Keynote für Anfang 2018 angekündigt hatte, wartet die Fangemeinde bis heute.

„Apple muss damit aufhören, Produkte wie AirPower und den MacPro anzukündigen, die dann für Monate oder Jahre nicht verfügbar sind“, watschte den iKonzern selbst das Cupertino-freundliche Blog AppleInsider bereits vor Monaten ab.

Tatsächlich scheint es nun, als müssten Apple-Fans, die sich auf das drahtlose Laden ihres iPhones, ihrer Apple Watch oder der AirPods gefreut hatten, nun gar auf unbestimmte Zeit auf AirPower warten. Nicht nur die Ladematte fand auf der gestrigen Keynote überhaupt keine Erwähnung mehr, sondern auch der Hinweis auf induktives Laden der neuen iPhones und Apples Watches wurde mit keinem Wort mehr erwähnt, obwohl die neuen Geräte dazu nun schneller in der Lage sind.

Nach Einschätzung des guten vernetzten Apple-Bloggers John Gruber (“Daring Fireball”) muss offenkundig etwas bei der Produktion massiv schief gelaufen sein. “Niemand bei Apple sagt ein Wort darüber, nicht einmal inoffiziell”, twitterte Gruber gestern.

AirPower must be well and truly fucked. No one at Apple will say a word about it, even off the record. And as a result they didn’t even mention inductive charging during the event, even though the XS and XR both charge faster than the X.

— John Gruber (@gruber) September 12, 2018