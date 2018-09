ADAC Motorwelt: Alleine der Post-Vertrieb soll rund 50 Mio. Euro gekostet haben

Von

Zuletzt hatte der ADAC rund 13 Millionen Exemplare des monatlich erscheinenden Heftes in den Versand gegeben. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hatte der ADAC versucht, neue Konditionen mit der Deutschen Post auszuhandeln, um die Kosten zukünftig zu reduzieren. Für den möglichen Erhalt des Heftes in seiner bisherigen Form dürfte dies ein wichtiges Kriterium gewesen sein. Doch sei die Post zu Verhandlungen nicht bereit gewesen, habe stattdessen Gedanken über eine Erhöhung des Portos geäußert, wie es in dem Bericht heißt. Gegenüber der WirtschaftsWoche drückte der Post-Konzern sein Bedauern über die Entscheidung aus.

Genau wie die Medien- und Presselandschaft steht auch die Post unter großem Digitalisierungsdruck, hat in Vergangenheit immer wieder mit Portoerhöhungen auf das zurückgehende Briefaufkommen reagiert. Mit dem ADAC hätte die Post gesondert verhandeln können, da das Segment der Pressepost nicht reguliert ist. Dies kam aber offenbar nicht in Frage.

Die WiWo hatte zu Beginn dieser Woche öffentlich gemacht, dass der ADAC im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive die Erscheinungsweise seines Magazins massiv reduzieren will. Zukünftig soll das Heft nur noch vier Mal im Jahr erscheinen und nicht mehr direkt an die Mitglieder versandt werden. Stattdessen will der ADAC die Motorwelt an Partnerstationen auslegen.

