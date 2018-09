Neues Werbeangebot für “sicheres Markenumfeld”: Vice startet Video Everywhere für Marken

Das Online-Portal Vice schafft mit Video Everywhere ein neues Vermarktungsangebot für Werbekunden. Dieses verbindet die Plattformen, auf denen Vice Video-Inhalte bereitstellt, und bietet Kunden die Möglichkeit, Werbung über all diese Plattformen hinweg zu buchen. Es soll den Anfang der "Vice+"-Strategie darstellen, mit der das US-Unternehmen seinen Partnern ein sicheres Werbeumfeld bieten möchte.

Vice Video Everywhere soll insbesondere Marken adressieren, die ein junges Publikum erreichen wollen. Die Kampagnen, die ein Unternehmen bucht, werden über jegliche Plattformen hinweg erscheinen, die Vice bespielt. Dazu zählen neben YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook und Apple News auch zahlreiche Partnerseiten des Unternehmens.

Vice betont, dass die Ads allein im Werbeumfeld der eigens von Vice erstellten Videos, also in keinem Fremdumfeld, erscheinen werden. Markenpartner äußern dem Vernehmen nach des Öfteren vor allem bei Anzeigen über Google ihr Unverständnis darüber, dass die Werbung etwa im rechten oder rassistischen Umfeld zu sehen ist. Das will Vice mit seinem Angebot verhindern. Außerdem bietet Vice den Partnern die Möglichkeit, nur für sichtbare Impressionen zu zahlen.

Mit Video Everywhere lanciert das Unternehmen das erste Produkt der neuen sogenannten “Vice+”-Abteilung, die den Marken ein sicheres Werbeumfeld anbieten wird. Dominique Delport von Vice Media kommentiert die Ankündigung am Mittwoch auf der Dmexco wie folgt: “Marken schauen mehr als jemals auf eine sichere Umgebung und eine, in der Video-Inhalte zu 100 Prozent Sichtbarkeit liefern.”

