Keynote: Apple enthüllt das iPhone XS, das iPhone XR und das iPhone XS Max – das bis zu 1649 Euro kostet

Alles wie erwartet: Auf seiner mit Spannung erwarteten Keynote hat Tech-Pionier Apple wie im Vorfeld vorausgesagt drei Nachfolger zum iPhone X vorgestellt – das iPhone XS, das iPhone XS Max und das iPhone XR. Und mehr noch: Auch die Apple Watch bekommt wie erwartet ein Update und kann in der vierten Generation nun bereits ein EKG am Handgelenk durchführen. Die neuen Apple-Geräte können ab Freitag vorbestellt werden und kommen bereits am 21. September in den Handel.