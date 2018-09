Neue Spekulationen: Nennt Apple seine neuen Smartphones iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone Xr?

Der Countdown kann inzwischen in Stunden gezählt werden. Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit ist es endlich so weit: Apple hält seine nächste Keynote auf dem Firmencampus in Cupertino ab. Im Zentrum der Keynote dürfte erwartungsgemäß das mit Abstand wichtigste Produkt in der Konzerngeschichte stehen – das iPhone. Dass Apple gleich drei Nachfolger zum iPhone X enthüllen dürfte, ist Konsens – diskutiert wird im Grunde nur noch, wie die Modelle heißen. Bloomberg will die neuen Namen erfahren haben, die mit der Tradition brechen würden...

Von

Seit Jahresbeginn spekulieren Analysten in immer neuen Kurzstudien darauf, dass Apple im Herbst gleich drei Modelle des Kultsmartphones launchen dürfte – zwei direkte iPhone-X-Nachfolger mit OLED-Display und ein neues LCD-Modell im Look des iPhone X, das allerdings in einer Bildschirmgröße von 6,1 Zoll ausgeliefert wird.

Nach übereinstimmenden Presseberichten, Leaks und Analysteneinschätzungen sind die drei optisch ähnlichen Modelle als iPhone X-Nachfolger Konsens – allenfalls über mögliche Farben, den Auslieferungstermin beim 6,1 Zoll großen Modell und die Namensgebung wird noch spekuliert.

Warten auf das iPhone XS

In der vorvergangenen Woche will das Apple-Blog 9to5Mac Leaks zu Gesicht bekommen haben, denen zufolge Apple das OLED-Nachfolgemodell zum iPhone X als iPhone XS launchen dürfte. Doch wie heißen die mutmaßlich anderen beiden neuen iPhones: iPhone XS Plus und iPhone XS SE?

9to5Mac legte vergangene Woche mit weiteren Erkenntnissen nach. So berichtet das Apple-Blog, dass der iKonzern beim 6,5 Zoll großen Modell auf den Zusatz ‘Plus’ verzichten und die neue Namensgebung einführen würde – ‘Max’ für Maximum. Das neue Highend-Modell würde demnach iPhone Xs Max heißen.

Anzeige

iPhone Xr?

Das bestätigt auch der Finanzinformationsdienst Bloomberg in einem neuen Bericht von Techreporter Mark Gurman, der zuvor das Blog 9to5Mac betrieben hatte und als entsprechend gut vernetzt gilt.

Gurman bringt unterdessen für das 6,1 Zoll große Modell einen neuen Namen ins Spiel: So will der erst 24-Jährige erfahren haben, dass das Mittelpreis-Modell im Look des iPhone X als iPhone Xr in den Handel kommt. Wofür das ‘Xr’ stehen soll, verrät Bloomberg indes nicht. In weniger als 48 Stunden ist auch dieses Rätsel gelöst…

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.