Die IVW-News-Top-50 für den August: Top-Angebote verlieren Visits, Focus Online fällt auf 22-Monats-Tief

Die Urlaubszeit hat den großen Online-Nachrichtenangeboten im August rückläufige Zahlen beschert. So verlor Bild an der Spitze 5,3% seiner Juli-Visits aus dem Inland, Spiegel Online und Focus Online sogar 7,9%. Focus Online fiel damit auf den schwächsten Inlands-Visits-Wert seit Oktober 2016. Zugelegt hat in der Top 10 einzig der stern, dahinter finden sich mit Merkur, RND, tz und anderen aber auch große Gewinner.