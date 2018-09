“Denn sie wissen nicht, was passiert” endet mit Rekord, “Genial daneben-Schlagershow” versagt, RTL II stark mit “James Bond”

Die vorerst letzte Folge der neuen "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" "Denn sie wissen nicht, was passiert" war die bisher erfolgreichste Ausgabe. 1,22 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen am Freitagabend zu - ein stolzer Marktanteil von 17,7%. Chancenlos war hingegen Sat.1 mit "Genial daneben - Die Schlagershow" und ganzen 6,0%. Die Sendung verlor auch klar gegen RTL IIs "James Bond: Stirb an einem anderen Tag".