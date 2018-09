Twitter sperrt Verschwörungstheoretiker Alex Jones nach Gaga-Auftritt am Rande der Kongressanhörung dauerhaft

Von

Es dürfte nur der berühmte letzte Tropfen sein, der Faß zum Überlaufen brachte: Alex Jones’ Gaga-Auftritt am Rande der Kongressanhörung von Twitter-CEO Jack Dorsey und Facebook-COO Sheryl Sandberg kostet den InfoWars-Betreiber nun seine Twitter-Präsenz.

Am Mittwoch leistete sich Jones vor der Anhörung, zu der er selbst nicht eingeladen war, einen höchst skurrilen Auftritt. Zunächst störte der 44-jährige Texaner vor laufender Kamera ein CNBC-Interview mit Senator Marco Rubio, der daraufhin fast die Fassung verlor und Jones entgegnete: “Fass mich nicht an, Mann”.

Zum eigentlichen Verhängnis wurden Jones indes die Angriffe auf CNN-Moderator Oliver Darcy, den der Infowars-Betreiber über Twitters Live-Streaming-Dienst Periscope aufs Übelste beleidigte.

Wegen verbaler Ausfälle habe Jones gegen Twitters Richtlinien verstoßen, teilte der Kurznachrichtendienst in der Nacht zum Freitag mit – und sperrte das Alex Jones’ Twitter-Konto dauerhaft.

Today, we permanently suspended @realalexjones and @infowars from Twitter and Periscope. We took this action based on new reports of Tweets and videos posted yesterday that violate our abusive behavior policy, in addition to the accounts’ past violations. https://t.co/gckzUAV8GL

Twitter-CEO Jack Dorsey hatte im vergangenen Monat mit der viel diskutierten Entscheidung, den Verschwörungstheoretiker Alex Jones (InfoWars) nicht von Twitter zu verbannen, für Diskussionen gesorgt. Diese Maßnahme hatten dagegen Apple, Facebook, YouTube, Spotify und BuzzFeed getroffen.

Dorsey begründete den Verbleib von Jones Anfang August wie folgt: “Wir wissen, dass das für einige schwer zu verstehen ist, aber der Grund ist simpel: Er hat nicht gegen unsere Regeln verstoßen.” Jones werde an denselben Maßstäben gemessen wie andere Nutzer, erläuterte Dorsey weiter.

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.

— jack (@jack) August 8, 2018