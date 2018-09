“Fucking Asshole” – Tesla-Chef Elon Musk rastet wegen Taucher-Streit gegenüber Buzzfeed-Reporter komplett aus

Zum Hintergrund: Elon Musk hatte während der damaligen Rettungsaktion verkündet, mit einem Mini-U-Boot die eingeschlossenen Jugendlichen retten zu wollen. Taucher Unsworth hatte dies später als “PR-Stunt” bezeichnet. Das U-Boot von Musk war nach Ansicht von Unsworth untauglich für eine Rettungsaktion. Der Taucher sagte zu CNN, Musk könne “sich sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut.” Der Tesla-Chef beschimpfte den Taucher daraufhin via Twitter als “pädophil”, die entsprechenden Tweets löschte er wieder. Unsworth deutet an, wegen der Tweets juristisch gegen Musk vorgehen zu wollen.

Nun kam es in der Frage, ob es mittlerweile eine rechtliche Auseinandersetzung gibt, zu einem haarsträubenden Mail-Wechsel zwischen Musk und dem Buzzfeed-Reporter Ryan Mac. Musk schrieb Mac zwei Mails, die er als “off the record” und “on the background” – also als nicht für die Veröffentlichung gedacht – kennzeichnete. Ryan Mac veröffentlichte die Mails trotzdem mit der Begründung, einseitig erklärte Vertraulichkeits-Klauseln seien nichtig. Elon Musk bezeichnet den britischen Taucher in einer der Mails als “Kindervergewaltiger”, der sich eine 12-jährige Kindbraut in Thailand genommen habe. Der Buzzfeed-Reporter selbst wurde von Musk als “fucking asshole” beschimpft. Musk erklärte in der einen Mail, Unsworth sei an der Rettungsaktion gar nicht beteiligt gewesen, verklagt habe der Brite ihn auch nicht. Musk hoffe aber, dass er dies noch nachhole: “I fucking hope he sues me.”

This was his first email to me after I asked him twice for comment on a legal threat from the rescuer's lawyer. He prefaced the email with "off the record" though I did not agree to that condition. Off the record is a two-party agreement. pic.twitter.com/szknfOMg0s — Ryan Mac (@RMac18) September 4, 2018 Anzeige

In einer weiteren Mail, erläutert Musk in der ihm eigenen Art, warum sein Mini-U-Boot doch für die Rettungsaktion geeignet gewesen wäre: “It is also total bs that the mini-sub wouldn’t fit through the caves.” “bs” steht hier wohl für “bullshit”.

Unter den Tweets von Ryan Mac, mit denen er die Mails veröffentlichte, wird auch diskutiert, ob es in Ordnung war, diese öffentlich zu machen. Die Meinungen gehen hier auseinander.

