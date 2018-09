Der Podcast Mega-Hit “Serial” geht in die dritte Staffel und widmet sich dem US-Justizsystem

Der Podcast Mega-Hit "Serial" geht in die dritte Runde. Der True-Crime-Podcast hat im Jahr 2014 die immer noch anhaltende Welle der Podcast-Euphorie maßgeblich mit ausgelöst. In der ersten Staffel rollte das Team um Reporterin Sarah Koenig einen Mordfall in den USA neu auf. Nun wurde die dritte Staffel angekündigt, die am 20. September veröffentlicht wird.