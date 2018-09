Wegen politischer Werbekampagne mit NFL-Star Kaepernick: Nike-Aktie fällt, Kunden verbrennen Schuhe

Unterdessen verbreiten unter dem Twitter-Hashtag #NikeBoycott zahlreiche Nutzer Bilder und Videos, wie sie Artikel des Sportartikelherstellers verbrennen. Auf der anderen Seite erhalten Nike und der NFL-Profi viel Unterstützung in den sozialen Netzwerken für ihre Kampagne.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4

— Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018