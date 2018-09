ZDF triumphiert mit “Lotte Jäger und die Tote im Dorf”, “Der beste Deal” startet im Ersten schwach

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. “Lotte Jäger” steigert sich auf fast 6 Mio. Zuschauer

5,99 Mio. Leute interessierten sich am Montagabend also für den 90-Minüter “Lotte Jäger und die Tote im Dorf”. Der ZDF-Krimi erzielte damit einen Marktanteil von 20,8% – der beste Montagabend-Marktanteil seit April. Und: Die im September 2016 ebenfalls schon starken Premieren-Zahlen der Ermittlerin “Lotte Jäger” wurden noch getoppt. Damals sahen den ersten Fall “Lotte Jäger und das tote Mädchen” 5,17 Mio. (18,1%). Auch im jungen Publikum war der Krimi ein Erfolg – mit immerhin 790.000 14- bis 49-Jährigen und 9,1%.

2. “Der beste Deal” bei der Premiere kein guter Deal, auch “Hart aber fair” danach blass

Parallel zum ZDF-Krimi zeigte Das Erste um 20.15 Uhr die erste Ausgabe des neuen Verbraucher-Formats “Der beste Deal” mit Annabell Neuhof und Yared Dibaba. Nur 2,31 Mio. Menschen interessierten sich dafür – ein zu blasser Marktanteil von 8,1% und Platz 17 in den Tages-Charts. Immerhin: Sämtliche Privatsender wurden dennoch besiegt. Auch von “Hart aber fair”, das mit dem Thema “Wir Kreuzfahrer und Billigflieger– wer zahlt den Preis für den Massen-Tourismus?” 2,53 Mio. Seher und ähnlich blasse 9,0% erreichte.

3. Nur RTL knackt im jungen Publikum die Mio.-Marke

Anzeige

Bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte am Montagabend RTL das Geschehen: Drei Sendungen der Kölner sprangen über die Mio.-Marke – als einzige drei Sendungen des gesamten deutschen Fernsehens. “RTL aktuell” erreichte um 18.45 Uhr 1,02 Mio. junge Zuschauer und 19,9%, “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” um 19.40 Uhr 1,46 Mio. und herausragende 20,8%, “Wer wird Millionär?” schließlich 1,19 Mio. und 14,1%. ProSieben kam mit “Thew Big Bang Theory” und “The Middle” zwischen 20.15 Uhr und 22.10 Uhr nicht über 8,8% bis 10,5% hinaus, ab 22.10 Uhr gab es dann mehr als 11%. Sat.1 kam mit “MacGyver” auf 8,4% und 7,5%, mit dem “Seal Team” ab 22.10 Uhr nur auf 5,9% und 6,3%.

4. “Unsere Schule” und “Eine Nacht mit dem Ex” mit starker Premiere bei Vox

Bei Vox liefen am Montagabend zwei neue Programme an: “Unsere Schule” erreichte dabei mit 700.000 14- bis 49-Jährigen starke 8,3%, “Eine Nacht mit dem Ex” danach fast identische 710.000 und 8,3%. Der neue Montagabend war also bei der Premiere ein voller Erfolg für Vox. Über das Soll sprang auch kabel eins mit zwei Vin-Diesel-Filmen: “xXx – Triple X” erzielte mit 560.000 jungen Zuschauern um 20.15 Uhr 6,9%, “Extreme Rage” ab 22.45 Uhr mit 360.000 sogar 8,7%. Solide Zahlen gab es bei RTL II für “Die Geissens” (5,4%) und “Hausenblas – Staubsauger-Vertreter Deluxe” (5,2%).

5. Großes Interesse für “Die Tricks mit Milch und Käse” im NDR Fernsehen

Starke Zahlen gab es am Abend auch für das NDR Fernsehen: Das Verbraucher-Duo “Markt” und “Die Tricks mit Milch und Käse” sprangen dort im Gegensatz zum “besten Deal” des Ersten weit über das Sender-Soll: 1,26 Mio. und 1,43 Mio. Neugierige bescherten dem NDR ab 20.15 Uhr tolle 4,4% und 4,9%. Ebenfalls klar über der Mio.-Marke in der Prime Time: “Inspector Barnaby” bei zdf_neo mit 1,51 Mio. (5,2%) um 20.15 Uhr und mit 1,47 Mio. (6,7%) um 21.45 Uhr.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.