Bisher sieben Anzeigen zu Übergriffen auf Journalisten in Chemnitz

Den sächsischen Behörden liegen eigenen Angaben zufolge bislang sechs Anzeigen wegen Übergriffen auf Journalisten am Rande der Kundgebungen am Samstag in Chemnitz vor. Es gehe dabei um Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung, teilte das Innenministerium in Dresden am Montag auf Anfrage mit.