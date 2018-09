“Journalisten sollen nicht sagen, was Leute zu denken haben”: US-Forscher attestiert deutschen Medien Realitätsferne

Auf Einladung der Robert Bosch Stiftung hat sich der Journalismusforscher Jay Rosen über drei Monate in Deutschland aufgehalten und in dieser Zeit mit 53 Journalisten des Landes über den Zustand des deutschen Journalismus gesprochen. Darüber hat der 62-Jährige in der FAZ-Ausgabe von Samstag “Einen Brief an deutsche Journalisten” geschrieben. Zu seinen Interviewpartnern zählen namhafte Vertreter der Branche wie Ex-Bild-Chef Kai Diekmann, Buzzfeed-Chefredakteur Daniel Drepper, Alina Fichter aus der Chefredaktion von Zeit Online oder auch Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen. Um ein umfassendes Bild der deutschen Medienlandschaft zu erlangen, hat er aber auch mit Institutionen gesprochen, dazu zählen der Presserat in Berlin oder das Aufsichtsgremium des Rundfunks Berlin-Brandenburg, der Rundfunkrat (die gesamte Liste gibt es hier).

'Letter to the German press.' https://t.co/8tS4bR9bil My first attempt to pull together what I learned from three months of living in Berlin and 53 interviews with German journalists. I hope you will read it. — Jay Rosen (@jayrosen_nyu) September 2, 2018

Rosen konstatiert, dass es fünf Säulen gibt, auf denen das Selbstverständnis deutscher Journalisten gründet:

Pressefreiheit

Persönlichkeitsrecht, Opferschutz und Verhinderung von Hasskommentaren sind wichtiger “als das Recht auf ungehinderte Berichterstattung”

Öffentlicher Auftrag des Rundfunks und dessen Relevanz

Journalisten verteidigen Demokratie und Menschenwürde sowie die Rechte von Minderheiten

Objektivität gegenüber Politik und Distanz gegenüber eigenen politischen Ansichten

Nun habe nach Rosens Beobachtung mit der Flüchtlingsbewegung im Herbst 2015 eine Zäsur im deutschen Journalismus stattgefunden. Die Presse engagierte sich und trat für eine “Willkommenskultur” ein. Seine Interviewpartner merkten dazu häufig an: “Das war nicht verwerflich, (…) aber allzu oft hätten Journalisten nicht kritisch gefragt, wie die Flüchtlingspolitik denn funktionieren werde, mit welchen Risiken sie einhergehe, worauf die Entscheidungen der Bundeskanzlerin beruhten – und auch, wie in den Medien darüber berichtet wurde.” Die Silvesternacht von Köln habe auch den Journalisten hierzulande geschadet, “denn die Mitwirkung der Medien an diesem Fehlverhalten beförderte Klagen, die sich seit Jahren am rechten Rand der Gesellschaft angestaut hatten”, schreibt der Wissenschaftler. Der Aufstieg der AfD in den Ländern und auch ihr Einzug in den Bundestag hätten zudem zu einem kritischen Hinterfragen in den Redaktionen geführt. Dort werde nun intensiv darüber gesprochen, wie “über Rechtspopulismus berichtet werden soll, welche Aufmerksamkeit man ihm geben soll und was mit Blick auf die wachsende Kluft zwischen Journalisten und Öffentlichkeit zu tun ist, die weit über die Anhänger von AfD und Pegida hinausgeht.”

Chemnitz und die Medienrealität 2018: Wir haben zu oft Neugier durch Haltung ersetzt, Analyse durch Gefühl. Wir schreiben aus der Altbauwohnung mit Stuckdecke über die im Plattenbau mit Graffiti – oft herablassend, zuweilen mitleidslos. Eine Selbstkritik: https://t.co/0AzZ9Kfp9x pic.twitter.com/9Xhh2JGljN — Gabor Steingart (@gaborsteingart) September 3, 2018

Ähnliche Diskussionen lassen sich nun auch über die gewalttätigen Demonstrationen von Chemnitz feststellen. Ex-Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart hat Rosens Ideen prominent in seinem Morning Briefing am Montag platziert und diagnostiziert selbst: “Wir haben zu oft Neugier durch Haltung ersetzt, Analyse durch Gefühl – und viele wollen bis heute nicht davon lassen. Jetzt erst recht, rufen sie.” Die einzig ewig gültige Sicherung, so Steingart, sei die journalistische Selbstversicherung. unschuldig zu sein. Und weiter: “Wir schreiben aus der Altbauwohnung mit Stuckdecke über die im Plattenbau mit Graffiti – oft herablassend und belehrend, zuweilen mitleidslos. Die sollen sich mit den Migranten doch endlich vertragen. Geografie und Gesinnung sind dabei korrelierende Größen. Unsere Zuneigung zu den Flüchtlingen steigt mit der Entfernung zu Wohncontainer und Hauptbahnhof.”

Steingarts Fazit aus der angeprangerten Selbstgerechtigkeit der Eliten: “Wir machen die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala, die mit den Neuankömmlingen um Wohnung, Job und kulturelle Hoheit ringen, zu Ausgestoßenen im eigenen Land.” Zweifel daran seien jedoch angebracht und deshalb kämen die Lektionen von Rosen zur richtigen Zeit. Dieser schließt seinen Brief an die deutschen Journalisten mit Handlungsempfehlungen, die allen voran aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Ereignissen in Chemnitz lesenswert sind.

„Menschen, die sich übergangen fühlen, sind unempfänglich für komplexe und unbequeme Wahrheiten. Der Punkt „genauer zuhören“ sollte deshalb ganz oben auf Ihrer Agenda stehen.“ Die klugen Worte von @jayrosen_nyu in der @faznet an Journalisten passen auch für Politiker und Manager pic.twitter.com/Zp3lLxmfwh — Frank Behrendt (@frankzdeluxe) September 3, 2018

Nach seinem dreimonatigen Aufenthalt gibt der us-amerikanische Journalismusforscher Jay Rosen einen interessanten Blick auf deutsche #Medien. #Journalismus #Populismus https://t.co/N6VJA0WnAv — Tabea Rößner (@TabeaRoessner) September 2, 2018

So diagnostiziert Rosen: “Die fünfte Säule – sei cool, distanziert und objektiv – steht in einem erkennbaren Spannungsverhältnis zur vierten Säule: Verteidige die Demokratie und tritt für die Würde aller Menschen ein.” Dieses Spannungsverhältnis könne man jedoch produktiv nutzen, betont Rosen. Außerdem sei es wichtig, gerade jenen Menschen genauer zuzuhören, die “sich übergangen fühlen” und dadurch umempfänglich für unbequeme Wahrheiten werden. Ausdrücklich lobt er den Grundgedanken, die AfD wie eine normale Partei zu behandeln. Das ZDF-Sommerinterview mit Alexander Gauland sei ein kluger Ansatz gewesen mit ihm über andere Themen zu reden (MEEDIA berichtete).

“Als Journalisten haben Sie nicht die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie denken sollen. Ihre Aufgabe ist es, sie auf Dinge aufmerksam zu machen, über die sie nachdenken sollten”, lautet eine weitere Handlungsempfehlung. Die redaktionelle Agenda dürfe sich nicht nach dem Unterhaltungswert richten oder sich von Sensationen und Tabubrüchen leiten lassen. Seine Forderung: neue Wege und Transparenz. Rosen stellt sich eine Art Live-Funktion vor, mit der Redaktionen Schwerpunkte der Berichterstattung offenlegen und regelmäßig aktualisieren.

Der deutsche Journalismus muss sich aufgrund verändernder Nutzungsverhalten weiter entwickeln, sagt Rosen und stellt deutschen Journalisten abschließend eine Frage: “Sind Sie dazu bereit?”

