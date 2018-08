Nach Auflagenerfolg von Barbara: Brigitte-Chefredakteurin Huber setzt große Hoffnung auf Print-Neuling Guido

Herbst-Offensive bei Gruner + Jahr: Nach der geplanten Einführung des Gastronomie-Magazins B-Eat und dem Gründermagazin Die Höhle des Löwen geht das Hamburger Verlagshaus am 25. Oktober mit einem Neuling aus dem Segment der Frauenzeitschriften an den Kiosk. Der Name: Guido. Der neue Titel entsteht zusammen mit dem Mode-Spezialisten Guido Maria Kretschmer. Geleitet wird das Redaktionsteam von Brigitte-Chefredakteurin und Barbara-Macherin Brigitte Huber. Sie hofft mit Guido, den Absatzerfolg des Testimonial-Magazins Barbara zu wiederholen.