Fischers kleine Presseschau, Folge 1: Im tiefen Meer des extrem professionellen Journalismus

Im Ranking der gern beleidigten und missverstandenen Berufsträger liegen Journalisten neben Ärzten und Richtern an der Spitze. Mit "Fischers kleiner Presseschau" erhält die nicht zu jeder Zeit uneitle Branche ein Begleitmedium, das sich als Spiegel konstruktiver Kritik versteht. In Teil 1 der Kolumne von Thomas Fischer: Fragen von Migration, Sicherheit und Ordnung sowie ein katholischer Veganer.

Vorwort

Schauen wir mal! „Presseschau“ setzt Presse voraus, nicht Internet-Geschrei und Privat-Blähungen. Professionell „freie“ Presse ist lebenswichtig unter Umständen und Voraussetzungen, die ich für historisch bedeutend, politisch wichtig und menschlich naheliegend halte. Man darf sich nicht verwirren lassen von den Klickzahlen-Zählern, Geschäftsführern und Konzern-Konstrukteuren.

„Presse“ ist Funktion, Struktur, Geschäft, Inhalt, Biografie. Das liegt auf der Hand und muss nicht erläutert werden. Im Ranking der gern beleidigten und missverstandenen Berufsträger liegen Journalisten neben Ärzten, Ministerialbeamten und Richtern in der Spitzengruppe. Sie unterscheiden sich von den anderen durch kommunikative Vorsprünge, die hier nicht erläutert werden müssen. Das ist aber wichtig, wenn man über Kommunikation spricht.

Wenn jeder sich „Jurist“ nennen dürfte, der schon einmal ein Urteil falsch fand (das er nicht gelesen hat), würde es sicher für unsereins schwierig. Aber in der Welt der inhaltsneutralen Sprachkunst ist es so: Eine jede ist Dichterin, die im Angesicht winterlichen Nebels einmal ein Versmaß traf, und jeder ein präsumtiver Kriminal-Schriftsteller, der sich den früheren Geliebten der Gattin im schottischen Moor vorstellte.

„Presse“ verallgemeinert immer, „Presseschau“ ist ein subjektiver Vorschlag. Der Format-Gedanke dieser Kolumne enthält nichts Repräsentatives, und seine Bedeutung erwächst für den Autor nicht aus Klickzahlen. So lebt der unjournalistische Rentner recht angenehm im tiefen Meer des extrem professionellen Journalismus.

ZEIT vegan!

Herr Dr. Bernd Ulrich ist seit Juli 2017 Veganer. Das ist eine Nachricht, die uns zehn Seiten im Magazin der ZEIT wert sein kann, zu deren stellvertretenden Chefredakteuren Herr Ulrich gehört. Man kann jetzt fragen: Warum soll nicht mal einer Veganer sein? In Berlin gibt es, sagt der Veganerbund Deutschland (Vebu), 100.000 von ihnen, und auch in Hamburg sind die Matjesverächter ungezählt, und überhaupt kann ja nicht jeder Sympathisant der pyrenäischen Ziegenkäserei oder der Sylter Austernzucht sein. Also warum soll nicht einmal ein stellvertretender Chefredakteur im Zeit-Magazin erzählen, dass ihm die Pharma-Industrie eine B12-Zufuhr schuldet? Ich habe in der Sache nicht das Geringste dagegen, dass der Redakteur Ulrich sich vegan ernährt, auch wenn mir die Stoffwechselvorgänge der ZEIT-Chefredaktion im Allgemeinen nicht so wichtig sind.

Herr Ulrich ist, wie wir aus jeder seiner Twitter-Verlautbarungen wissen, sehr katholisch. In diesem Jahr versenkte er sich daher am Karfreitag (30.März) zunächst pflichtgemäß in die Stille seines Selbst und suchte „dunklen Ernst, Traurigkeit“; dann aber trieb ihn ein „heiter-kluger Text“ zum Frohsinn hinaus und ins Twittern: Denn die Zeit-Kolumnistin Burmester hatte im Deutschlandfunk einen kurz zuvor vom frommen Veganer geschassten Kolumnisten als „abgehalfterten, alternden, möglicherweise an Impotenz leidenden Mann“ in die Tonne getreten. Dass einen sowas am Karfreitag aufbaut, versteht jeder, der die Kunst des Katholizismus an Leib und Seele erfahren hat.

Herr Ulrich nimmt, wie wir seinem bis heute auf allen Kanälen laufenden Text entnehmen dürfen, jeden Morgen einen erfrischenden Schluck Leinöl zu sich, anstatt einen ACE-Hemmer gegen Bluthochdruck einzuwerfen. Ja Wahnsinn! Hätte man ahnen können, dass es nützlich sein könne, weniger Bauchspeck und mehr Haferflocken zu essen?

Ach, die Kunst! Ach, das Vegane! Und das Leben! Ulrich nennt sich „unser Autor“ und möchte uns viel über sich sagen, aber zugleich so tun, als kommuniziere er mit uns. Also ran an die ganz tiefen Schichten: Ulrich, 57, hat einen schlimmen Vaterkonflikt (Hasenmassaker) und einen noch düstereren Onkelkonflikt (Schweinezucht); es blieb eine Belastungsstörung wg. Schweineblut und Hasenpfoten. Ein Ulrich-Sohn wohnt – na wo, na wo? In Amerika, in Amerika! Lange hat er BigMacs gefressen, tut es aber nicht mehr. Daher essen jetzt schon zwei Ulrichs vegan. Der Rest der Chefredaktion bevorzugt, wie ich als Austern-Freund bezeugen kann, Mischkost einschließlich lebender Tiere.

Das Eklig-Untergründige bricht sich in Gestalt von „Kopfschlächtern“ Bahn. Dies ist eine Berufsbezeichnung, die zur inzwischen dauerhaft rosafarbenen Mädchenzeitung ZEIT so gut passt wie die alternde Kolumnistin Burmester zur „Dame est. 1912“. Es gibt eigentlich nur zwei Figuren, denen man die Kopfschlächterei ernsthaft zutraut: Die eine ist selbstverständlich Helmut Qualtinger, die andere Günther Lamprecht in „Die Große Flatter“ (1979), einer Produktion aus der Epoche, da man im Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit kostenlos Kunst sehen konnte.

Herrn Ulrich fallen unter dem Stichwort „Kopfschlächter“ erstens ein trunksüchtiger Wirtshausbesucher aus dem Schwarzwald ein, zweitens der Vater des Bundesaußenministers a. D. Joseph (genannt Joschka) Fischer, auch dieser „ein Trinker“. Das trifft sich gut, denn Ulrich hat, wie wir am Rande erfahren, einmal eine Biografie über Joschka geschrieben (252 Seiten, 29,90 €). Er schuf sie im Jahr 2002, also unter Zufuhr von Buletten von gesottenem Fleisch, vermengt mit ungeborenen Hühnern, Semmelbröseln und Blutdruck-Tabletten.

Verstörend ist natürlich, dass Bernd Ulrich seine Lederschuhe nicht wegzuwerfen gedenkt. Das ist veganmäßig bestenfalls „so mittel“. Es ist aber noch nicht ausdiskutiert. Vielleicht macht die ZEIT ja mal eine Pro & Contra- Seite dazu, gleich nach: „Darf man Kautschuk-Bäume für die Herstellung von Schlauchbooten ausbeuten oder soll man es lieber sein lassen?“

Das einzige, was der katholischen Sehnsucht nach Beichte, Unterwerfung, Besserung durch Leiden und Triumph durch Moral dazwischen kommen könnte, wäre ein Skandal zur unpassenden Zeit: Zum Beispiel, dass die rosafarbene Seite Eins heimlich aus mit Austernwasser verdünntem Hühnerblut hergestellt oder dass ein Redakteur Leinöl-abhängig wird.

Migration sinnlos!

Vom veganen Redakteursleben zum Großen & Ganzen: In der Süddeutschen Zeitung vom 4. August hat Frau Carolin Emcke, gendermäßig überkonfessionelle Kandidatin für des Genossen Frank-Walter Nachfolge des Herzens, uns erläutert, warum Migration sinnlos ist.

In einem echten Emcke-Text vermag in der Regel niemand einen Satz zu finden, den irgendein Mensch als falsch, bedenklich oder gar unausgewogen erachten könnte. Das ist an sich nicht kritikwürdig, eröffnet aber, wie es die Autorin nennen würde, „Räume des Fragens jenseits des Erkennens“ und natürlich umgekehrt. Die Gabe uneinschränkbarer Zustimmungsfähigkeit verschafft zwar unzählige Freunde, hat aber auch ihren Preis. Auch in der Sphäre des Wohlklangs kommt es darauf an, wer ihn bezahlt. Der hohe Ton der Unwidersprechbarkeit wird „präsidential“ genannt; das Attribut wärmt den Bürger in Erinnerung an so manches Wort zum Sonntag; allerdings weiß er zwei Minuten später nicht mehr, ob er geträumt hat.

In ihrer SZ-Kolumne hat Emcke einen Drei-Zangen-Zugriff – autobiografisch, nautisch und psychoanalytisch – auf das Menschheitsthema „Migration“ platziert und eine ökologisch fundierte Gesamtlösung der Problematik angedeutet: Migration sollte eingestellt werden. Sie ist zwecklos.

Diese These muss natürlich kurz erläutert werden: Emckes Argumentation setzt, wie bei (Bernd, nicht Jan) Ulrich, tief im Ich an. Der Vater der Kolumnistin wollte in den 70ern – wie so viele und warum auch immer – gern per U-Boot nach Argentinien auswandern. Die Tochter schließt insoweit auf unverarbeitete Kriegserlebnisse, bleibt aber etwas im Ungewissen, wie Ulrich mit seinem Hasentrauma. Wir wissen es auch nicht besser.

Dieser ausgesprochen tiefreichende Einstieg führt zur Frage des Auswanderns an sich, bayerisch gesagt: des Fluchttourismus. Die Philosophin hat eine These: Emigration, Immigration, Binnenmigration usw. sind nicht nur gefährlich und unerwünscht, sondern schon im Ansatz sinnlos. Migration hat keinen Zweck mehr, weil es auf dieser Welt überall gleichermaßen scheiße ist. Das liegt philosophie-historisch zwischen Jack Kerouac und Ludwig Ganghofer, Thomas von Aquin und Benedikt XVI. Frau Emckes Gründe sind die folgenden:

„Es gibt keine unberührte Natur mehr; es gibt keine Gegenden mehr, in denen die physikalischen Spuren des Menschen nicht lesbar wären … Die semi-beruhigende Perspektive eines Orts der Zuflucht beruhigt niemanden mehr… Die Sehnsucht des Aufbruchs taugt noch, solange es ein regional begrenzter Konflikt, Notstand oder Krieg ist, vor dem es zu flüchten gilt. Aber das Versprechen des Auswanderns bekommt etwas Geisterhaftes, wenn es gar kein Außen mehr gibt, wenn kein Ort mehr jenseits der existenziellen Verwundbarkeit liegt“ (SZ, 4.8.2018).

Der Sinn dieser Worte ist schwer erkennbar. Eine „semi-beruhigende Perspektive“, die früher bei Krieg und Notstand „beruhigte“, heute aber nicht mehr, weil „physikalische Spuren“ das Schelfeis schmelzen lassen? Ein Rat zum Daheimbleiben im globalen Innen, weil alles Eins geworden ist in „existenzieller Verwundbarkeit“? Was soll das? Dass man nicht aus-wandern kann, wenn es kein Außen, sondern nur Innen gibt, ist so semi-überraschend wie die Erkenntnis, dass man nicht aus einem Haus gehen kann, wenn man in keinem Haus ist.

Stimmt an der These überhaupt irgendetwas? Die Liste der schrecklichen Erkenntnisse ist ja bekanntlich lang: (1) Die Ozeane sind voll mit PET-Flaschen, auf deren Verschwinden wir noch 300 Jahr warten müssen. (2) Die Welt wird auf immer vom Viergestirn Trump – Putin – Xi – Erdogan regiert. (3) Im Bundespräsidialamt wohnt ein Mann, an dessen inhaltsfreien Sätzen selbst Emcke-Reden zerschellen wie Wattebäusche an einer Schäfchenwolke.

Dass Ökologie eine globale Angelegenheit ist, ist den meisten Menschen bekannt. Meinetwegen mag man schreiben, es habe keinen Sinn mehr, von Hamburg nach Lagos auszuwandern, weil der nigerianische Fisch auch nicht mehr ist, was er mal war. Seit den Zeiten, da deutsche WK II–Teilnehmer gern nach Argentinien tauchten, haben sich die lustigen Gauchos in Betreiber von Fleischfabriken fortentwickelt, die sich von den miesepetrigen Puzsta-Bewohnern aus dem Orban-Land kaum unterscheiden. Alles schön und gut, und unter ökologischen Gesichtspunkten ist es, von Brandenburg aus gesehen, gewiss sinnvoller, einfach in Potsdam oder Rottach-Egern zu bleiben anstatt semi-beruhigt nach Aden oder Damaskus auszuwandern.

Anders könnte die Sache aussehen, wenn man von Damaskus nach Potsdam blickt. Aus dieser Perspektive würde ich nur ungern eine viertel SZ-Seite lang die These vertreten, ein Auswandern von Syrien nach Brandenburg lohne deshalb nicht, weil der Kabeljau in der Ostsee fast so knapp ist wie der Hering im Persischen Golf.

In dem Film „Drei Männer im Schnee“? (Version 1955: Dahlke, Lüders, Biederstädt, Vorlage Kästner 1934) ist ein jeder an dem Platz, der von der Natur für ihn vorgesehen ist, und der Humor nimmt seinen Lauf, indem einmal kurz die gänzlich fernliegende Möglichkeit eines Platztausches angedacht wird. So ähnlich darf man sich vermutlich das philosophische Auswandern vorstellen. Mein Rat: Drei Jahre in ein kleines Hotel in Nairobi ziehen, morgens die Eisbahn kehren und ab 16.00 Uhr die Theorie „Migration überflüssig“ ausarbeiten.

Alles hängt oft, erstaunlicherweise, mit allem zusammen, ist aber meistens zufällig und hat nichts mit irgendwas zu tun. Frau Emcke zum Beispiel ist die Patentochter des vor 29 Jahren ermordeten Bankiers Alfred Herrhausen. Ich hatte einst eine kurze Liaison mit einer schönen Dame, die sich rühmte, langjährige Geliebte desselben gewesen zu sein. Und ein katholischer Veganer weiß, wie die Welt sich dreht.

Kriminologie deutsch

Die FAZ für Deutschland widmet sich, wie wir wissen, gern Fragen von Sicherheit und Ordnung. Nun hat der Redakteur Volker Zastrow in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 19. August 2018 ein Ergebnis seiner intellektuellen Bemühungen bekannt gegeben:

„Nicht pädophil veranlagten Menschen sind sexuelle Handlungen an Kindern widerwärtig, ja kaum vorstellbar. Pädophilen schlägt Abscheu und Hass entgegen. Sie müssen sich verbergen. Um an ihr Ziel, die Kinder, zu gelangen, müssen sie arglose Personen in ihre Taten einbinden. Deshalb trifft man bei der Aufdeckung von Pädokriminalität immer wieder auf Gutgläubige, die unwissentlich Voraussetzungen für die Gräueltaten geschaffen haben.“

Das ist, wie es ja gar nicht anders sein kann, gut gemeint, allerdings noch nicht einmal semi-richtig. Genauer gesagt: einfach falsch. Herr Zastrow verwechselt Pädophilie mit sexuellem Missbrauch von Kindern. Das hat er mutmaßlich aus einer Zeitung abgeschrieben. Besser wär’s gewesen, er hätte jemanden gefragt, der sich auskennt.

Pädophilie ist eine psychische Störung (manche würden alltagssprachlich sagen: „Krankheit“), sexueller Missbrauch von Kindern ist eine Straftat: ein Vergehen (meistens) oder ein Verbrechen (in den übrigen Fällen). Die Pädophilie verhält sich zum Missbrauch von Kindern wie die Blindheit zur vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung: Diese wird von manchen Blinden, aber von weitaus mehr Sehenden begangen, und nicht jeder Blinde fährt Auto. So ähnlich muss man sich das mit der Pädophilie vorstellen. Sie ist (hochwahrscheinlich) psychische „Prägung“, nicht moralisches Versagen. Insoweit unterscheidet sie sich nicht von Homo- oder Heterosexualität. In diesen Fällen könnte die FAZ nicht ohne Weiteres schreiben, dass den so Veranlagten „Abscheu und „Hass“ entgegenschlagen und sie sich verbergen müssen.

Die überwältigend große Mehrzahl aller sexuellen Übergriffe gegen Kinder wird nämlich gerade nicht von Pädophilen, sondern von hetero- oder homosexuell veranlagten Menschen begangen, deren sexuelle Neigungen sich nicht auf Kinder beschränken oder konzentrieren. Die größte Fallgruppe sind Täter, die auf Kinder als „Ersatz“-Objektive zurückgreifen: Weil sie nicht, noch nicht oder nicht mehr erwachsene Sexualpartner finden; weil sie Kindern körperlich und psychisch überlegen sind ihnen daher ihren Willen aufzwingen können; weil sich Kinder als „Gelegenheit“ anbieten. Das weiß eigentlich jeder, der sich mit dem Thema einmal ernsthaft befasst hat.

Man könnte also sagen: Was soll’s, wenn Herr Zastrow dazu Unsinn schreibt? So einfach ist es aber nicht. Worte sind nicht Zufall, sondern gedankliches Programm. Die sachunkundige, aber in höchsten Empörungsregionen angesiedelte Zusammenschreibung von Krankheit und Verbrechen, „Prägung“ und „Versagen“, ist Ausdruck eines Denkschemas, das zwischen den „kaum Vorstellbaren“ und den „nicht Veranlagten“ unterscheiden will nach Maßgabe der puren Biologie. Daher ist Zastrows These nicht nur peinlich falsch, sondern hochgradig symptomatisch: „Abscheu und Hass“ fleht er herab auf die Schänder, die Widerwärtigen, die Unnennbaren, die sich verbergen müssen vor ihm und den (seinesgleich) Normalen. Das ist eine recht erbärmliche Variante einer routinisierten Methode der Verlagerung von Schuld in ein angeblich fremdes Außen: „Wir“ sind nicht so; “Wir“ könnten so etwas gar nicht, denn „Wir“ sind so nicht „veranlagt“. Geschätzter Forschungsstand: August 1925. Suboptimal im August 2018.

Man sollte darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn man über eine „Veranlagung“ spricht, deren Verwirklichung ausnahmslos strafbar ist. Wenn Pädophilie eine „Veranlagung“ ist wie „Heterosexualität“, ist das ja nicht schwierig: Es müsste sich eine jede und ein jeder einfach nur vorstellen, wie es wäre, wenn ihr/ihm im Alter von 13 Jahren gesagt würde, es sei von nun an bis zum Tod mit schwerer Strafe und lebenslanger Sicherungsverwahrung bedroht, irgendeine der in den nächsten 60 Jahren sehnsuchtsvoll-drängenden Fantasien in die Wirklichkeit umzusetzen. Ein jeder mag sich einmal versuchen vorzustellen, wie es wäre, wenn schon das bloße Besitzen oder Anschauen eines einzigen (virtuell erzeugten) Bildes eines sexualisiert dargestellten nackten Körpers seiner/ihrer „Veranlagung“ mit Freiheitsstrafe von drei Jahre bedroht wäre. Von der Verwirklichung einmal ganz zu schweigen.

Wenn man den Hass und die Verachtung einmal beiseitelässt, die Herrn Zastrow so leicht von den Lippen geht: Schwierige Lage, in der man nicht stecken möchte! Wie schafft es der „veranlagte“ Mensch, 60 Jahre lang sich zu „verbergen“ und dem widerwärtigen Zastrowschen Hass zu entkommen und trotzdem kein Verbrecher zu werden? Wer meint, er oder sie müsse eine Berufslaufbahn als katholischer Bischof oder Schwester Oberin einschlagen, mag noch einen Rest von Verantwortung in Form der von Strafjuristen so genannten „actio libera in causa“ (= „vorverlagerte Schuld“) haben. Aber was ist mit den Unstudierten, Doofen, einfach nur „Veranlagten“?

Weil das so ist, braucht es nicht schaumschlagend wohlfeiler Empörung in der Zeitung für Deutschland, sondern kritischer Vernunft. Nicht „Widerwärtigkeit“ und „Unvorstellbarkeit“ sind das Thema, sondern Schutz für Schwache und Verstehen von Zusammenhängen. Denn das angeblich Unvorstellbare ist mitten unter uns, jederzeit.

