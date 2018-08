WirSindMehr: Deutsche Musikgrößen trommeln in den sozialen Netzwerken für ein Konzert in Chemnitz gegen Rechtsradikalismus

Als Antwort auf die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz etablierte sich am Mittwoch in den sozialen Netzwerken der Hashtag #WirSindMehr. Unter diesem Schlagwort verkündeten unter anderem Kraftclub, die Toten Hosen, KIZ sowie Feine Sahne Fischfilet, am Montag in der sächsischen Stadt ein gemeinsames Konzert gegen Rechts zu geben.

Damit wollen die Musiker möglichst viele Menschen mobilisieren, um gemeinsam und in möglichst breiter Masse gegen Rassismus und Rechtsradikalismus zu protestieren. Die kostenlose Veranstaltung soll am Montag, dem dritten September um 17 Uhr “am Kopp” (einem Monument für Karl Marx) starten. Die Künstler selbst kündigten ihren kurzfristigen Auftritt in den sozialen Netzwerken an und spickten die Beiträge teils noch mit kurzen politischen Botschaften.

Wir spielen in unserer Heimatstadt. Und wir sind nicht allein! ❤️

Kommt alle am Montag zum Karl-Marx-Kopf. Kostenlos und draußen. #wirsindmehr — KRAFTKLUB (@Kraftklub) August 29, 2018

Wir spitten am Montag in Chemnitz am Karl-Marx-Kopf ! Eintritt frei! Kommt alle ran ! #wirsindmehr — K.I.Z. (@K_I_Z_) August 29, 2018

#Chemnitz,wir spielen Montag bei euch! Wenn tausende einen Mord instrumentalisieren & Menschen wegen Herkunft/Hautfarbe jagen ist klar: ihnen geht es nicht um Trauer. Dem rassistischen Mob darf man nicht unwidersprochen die Straße überlassen! https://t.co/7JPCyENepZ#wirsindmehr pic.twitter.com/EKfgAm6Jc2 — feinesahnefischfilet (@feinesahne) August 29, 2018

aufstehen gegen rechte hetze! wir kommen am montag nach chemnitz! der eintritt ist frei, kommt alle rum! ihr seid nicht allein, #wirsindmehr (alle infos: https://t.co/Tpe2YxVxWC ) pic.twitter.com/2nFinRNpkm — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) August 29, 2018

Für die offizielle Facebook-Veranstaltung hatten am Donnerstagvormittag bereits rund 13.500 Leute zugesagt. Entsprechend positiv sind größtenteils auch die Reaktionen auf Twitter.

Für alle, die für ein offenes, vielfältiges und vor allem friedliches #Chemnitz stehen: #wirsindmehr

Lasst es uns gemeinsam zeigen! Am Montag, am Karl-Marx-Monument. pic.twitter.com/tQnuD2EE1H — Stadt Chemnitz (@Stadt_Chemnitz) August 29, 2018

Es ist #5nach12.

Wer den Hiltlergruß zeigt ist ein Nazi. Wer Menschen durch die Straßen hetzt ist ein Gewalttäter. Wer amtliche Dokumente an dieses Pack weiterleitet ist ein Nazikollaborateur. #wirsindmehr lasst uns alle gegen die Bedrohung der Demokratie friedlich aufbegehren — Staatlich Geprüfter Klugscheißer (@ErStaatlich) August 29, 2018

Falls mir wer fragt #wirsindmehr find ich persönich MEGA — Pãul Rìppę (@smoothandboring) August 29, 2018

Vereinzelt gibt es allerdings auch kritische Stimmen, die beispielsweise bemängeln, dass ein Konzert der Trauer um den am Wochenende getöteten Daniel H. nicht gerecht werde, oder dass eine solche Veranstaltung als wirkungsvoller Protest nicht ausreiche.

#wirsindmehr

Vielleicht würde ich hingehen, um ein Zeichen gegen rechte Hetze zu setzen, ja. Aber trotzdem ist es nicht richtig, dass noch jemand Opfer durch einen Flüchtling wurde. Bringt auch das unter Kontrolle! — Luise (@luise_pol) August 30, 2018

Was machen die WirSindMehr-Menschen für die Hinterbliebenen des Opfers?🙄Ein Migrant tötet einen Deutsch-Kubaner und ihr wollt ein Zeichen gegen Rechts setzen… Bisschen paradox #wirsindmehr — Jemba221 (@Jemba221) August 29, 2018

Und ja ich finde es auch gut, dass am Montag das #wirsindmehr Konzert stattfindet. Aber es wäre noch schöner, dass die Leute verstehen, dass es nicht reicht einmal im Jahr zu einem Konzert zu gehen. Demokratie ist jeden Tag eine Aufgabe. #Sachsen #Chemnitz — Jürgen Kasek (@JKasek) August 29, 2018

In jedem Fall ist die Chance groß, dass am kommenden Montag erneut viele Menschen ihren Weg nach Chemnitz finden – und es diesmal vielleicht auch friedlicher zugeht.

