Trotz Digitalwachstum und erfolgreicher Print-Neustarts: Deutschlandgeschäft von Gruner + Jahr stagniert

Von

Neue Magazine wie Dr. von Hirschhausen stern Gesund leben sowie JWD oder neue Digitalangebote wie die Achtsamkeit-App Balloon – das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr setzt seine Innovationsoffensive fort. Vor allem die Magazineinführungen bereiten Gruner + Jahr Freude: „Positiv wirkten sich in Summe die neu eingeführten Zeitschriften aus“, heißt es bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Zum Start von stern gesund hatte der Verlag mehr als 200.000 Hefte verkauft. Auch das Männermagazin JWD um den Pro Sieben-Moderator Joko Winterscheidt hätte sich erfolgreich am Markt etabliert. Zuletzt pendelte sich der Verkauf des Heftes bei rund 50.000 Exemplaren ein.

Die Neugeschäfte im Inland würden bei Umsatz und Ergebnis zulegen, unter anderem durch die neu eingeführten Zeitschriften, heißt es. Dennoch stagnierte das Deutschland-Geschäft der zur Bertelsmann gehörenden Verlagstochter im ersten Halbjahr. Zahlen hierzu wurden nicht genannt. Grund für die Entwicklung seien aber offenbar die Vermarktung von Printanzeigen und das Vertriebsgeschäft, die “marktbedingt” zurückgingen.

Erneut zulegt hätte auch das Digitalgeschäft in den ersten sechs Monaten. Hier habe sich vor allem das digitale Werbegeschäft „positiv bemerkbar“ gemacht. Auch AppLike legte erneut stark zu. Dennoch musste Gruner + Jahr beim Umsatz und Ertrag im Berichtszeitraum einen Dämpfer einstecken. Der Gesamtumsatz ging um 5,6 Prozent auf 701 (743) Millionen Euro zurück, das Operating EBITDA verringerte sich in den ersten sechs Monaten auf 51 (Vorjahr: 59) Millionen Euro.

Anzeige

Auslöser hierfür sind der Verkauf des Zeitschriftengeschäfts in den Niederlanden und die Veräußerung der Frauenzeitschrift Grazia in Deutschland. Auch die Werbezurückhaltung in einigen Branchen – darunter der Automobilindustrie – hätten das Ergebnis belastet, heißt es. Insgesamt sinkt die Ebitda-Rendite in den ersten sechs Monaten 2018 auf rund 7,1 Prozent. Sie lag im vergleichbaren Vorjahreszeitraum bei rund 7,7 Prozent. Damit bewegt sich das Verlagshaus deutlich unter der Rendite von mehr als 9 Prozent, die das Unternehmen für das vergangene Jahr auswies. Traditionell steht die Rendite aber nach Einschätzung von Branchenbeobachtern im ersten Halbjahr immer unter Druck. Entscheidend sei die Entwicklung des 4. Quartals, die das Gesamtergebnis wesentlich prägen.

Auch in Frankreich, neben Deutschland zweitwichtigstes Standbein von Gruner + Jahr, gingen im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis zurück. Als Grund hiefür nennt das Medienunternehmen vor allem das Printanzeigengeschäft. Dagegen hätte das digitale Werbegeschäft bei den Markensites um 30 Prozent zugelegt. Zudem stagnierte das verbliebene Zeitungsgeschäft bei der DDV Mediengruppe in Dresden (Sächsische Zeitung). Das Ergebnis bewegte sich „moderat“ unter dem Vorjahresniveau.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.