trending: Proteste in Chemnitz, die Polizei Sachsen auf Twitter, Reaktionen der Politik, das neue BTS-Video und Trump vs. McCain

#trending // Worldwide Der beleidigte Donald Trump, der selbst nach dem Tod seines Gegners John McCain nicht über seinen Schatten sprang und ihn würdigte, beschäftigte am Montag noch zahlreiche Medien, deren entsprechende Artikel hunderttausende Twitter- und Facebook-Interaktionen erreichten. Einer der in der Diskussion wichtigsten Aspekte: die Flagge auf dem Weißen Haus, die am Montag plötzlich nicht mehr auf Halbmast, sondern wieder ganz oben wehte. Die Tradition ist in solchen Fällen wie dem Tod McCains allerdings, dass die Flagge bis zur Trauerfeier auf Halbmast weht. Die soll am kommenden Sonntag stattfinden. Offenbar setzte sich die Vernunft im Weißen Haus dann aber doch durch, die Flagge wurde wieder herunter gezogen. Artikel von CBS und abc hatten in der Zwischenzeit 290.000 und 165.000 Likes, Shares & Co. erzielt. Ebenfalls erfolgreich: eine Zusammenfassung von CNN über die Reaktionen Trumps auf den Tod McCains. So soll der US-Präsident verhindert haben, dass eine bereits vorbereitete Würdigung des Lebens McCains veröffentlicht wird. Und erneut gibt es unterschiedliche Meinungen zwischen Trump und seinem Umfeld: Melania Trump twitterte beispielsweise: “Thank you Senator McCain for your service to the nation“, Vizepräsident Mike Pence schrieb u.a.: “We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life.” Ein Like von Donald Trump gab es für diese Tweets nicht.