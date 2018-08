“Schnapsdieb beißt Ladendetektiv” statt Chemnitz-Tweets: Wie Uwe Vetterick die Twitter-Zurückhaltung der SZ erklärt

Nicht lang nach dem faschistischen Aufmarsch inklusive Menschenhatz in Chemnitz wurde noch am selben Sonntag bekannt, dass für Montag ein weiterer rechter Demonstrationszug geplant sei. Wie die Polizei mit dieser Information umgegangen ist – nämlich denkbar schlecht –, ist bekannt. Aber auch die lokale und überregionale Presse, konkret die Sächsische Zeitung, muss sich den Vorwurf des Totalversagens gefallen lassen, was der Chefredakteur allerdings anders sieht.