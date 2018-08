Donald Trump attackiert US-Internet-Giganten: “Google, Facebook und Twitter bewegen sich auf sehr dünnem Eis”

Von

Donald Trumps Fehde mit den Medien ist eine Konstante seiner Präsidentschaft – relativ neu sind die Attacken gegen die einheimischen Social Media-Dienste.

Gestern dehnte Trump seine Social Media-Kritik gegenüber Google aus. Dem nach Amazon zweitwertvollsten Internetkonzern der Welt warf der US-Präsident vor, positive Nachrichten in den Suchergebnissen zu seiner Person zu unterdrücken.

“Die Google-Suche zu “Trump News” zeigt nur die Meinung/Berichte der Fake News-Medien. In anderen Worten: Sie haben es bei mir und anderen manipuliert, so dass fast alle Stories und News schlecht sind. Lügen-CNN sticht hervor, republikanisch/konservative und fairen Medien werden ausgeschlossen. Illegal?” twitterte Trump.

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018