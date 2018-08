#trending // Social Media Wenn ein Zeitschriften-Cover in den sozialen Netzwerken massiv herum gereicht wird, dann hat es in der jüngeren Vergangenheit sehr oft mit Donald Trump zu tun. So auch diesmal. Wenn Sie etwas mit Medien machen, ist Ihnen am Donnerstag mit hoher Wahrscheinlichkeit das neue Titelbild des Time-Magazins aufgefallen. In zahlreichen Tweets und Posts wurde es gelobt. Die populärsten kamen vom Magazin selbst und vom Buzzfeed-Mann David Mack, der die Reihe der Time-Cover twitterte, deren Teil 3 das aktuelle Titelbild nun ist: the latest in the series of Trump Time covers 👀 pic.twitter.com/8mSEnB5ovQ — David Mack (@davidmackau) August 23, 2018