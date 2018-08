#trending // Entertainment

In meiner Jugend waren die Video Music Awards von MTV das popkulturelle Großereignis des Jahres. Noch heute erinnere ich mich an meine Gänsehaut, als Neil Young und Pearl Jam gemeinsam “Keep on rockin’ in a free World” performten. 25 Jahre später ist MTV nicht mehr so wichtig – und die VMAs ebenfalls nicht. Beachtet werden sie aber insbesondere in den USA weiterhin. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden sie in New York City wieder einmal verliehen. Das meiste Aufsehen gab es im Netz diesmal für Jennifer Lopez, die den Video Vanguard Award bekam und ein 10 Minuten langes Medley ihrer Hits sang. Auf Facebook erreichte es innerhalb von rund 20 Stunden 4,6 Mio. Views, auf YouTube 1,8 Mio.