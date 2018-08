#trending // Social Media

Manchmal ist es beruhigend, dass in den sozialen Netzwerken nicht nur gepöbelt, beschimpft und gestritten wird – sondern dass auch der Gaga-Faktor weiterhin eine große Rolle spielt. So handelte der englischsprachige journalistische Artikel mit den meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen am Montag von einer Petition, die den “Prawn Cocktail”-Geschmack der Walkers-Snacks “Wotsits” wieder auf den Markt bringen will. 130.000 Likes & Co. gab es bis in die Nacht hinein für “People Are Campaigning Online To Bring Back Prawn Cocktail Wotsits” auf Lad Bible.