“Zensur ist eine sehr gefährliche Sache”: Jetzt twittert Donald Trump gegen die Social Media-Riesen Facebook, Twitter & Co

Trump twitterte: “Social Media diskriminiert republikanische und konservative Stimmen. Laut und klar für die Trump Administration gesprochen, lassen wir nicht zu, dass das passiert”, erklärte der US-Präsident auf dem 280-Zeichen-Dienst. “Sie schließen die Meinung der RECHTEN, machen aber nichts bei anderen”, ärgerte sich Trump.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

“Zensur ist eine sehr gefährliche Sache und absolut unmöglich zu überwachen”, twitterte Trump. Der US-Präsident dreht den Spieß rhetorisch um und argumentiert nun, auch Fernsehsender wie CNN und MSNBC, die nach Einschätzung des 72-Jährigen Produzenten von Falschmeldungen sind, würde er schließlich selbst nicht verbieten – trotz ihres “kranken Verhaltens”. Trump erklärte, er würde die Sendungen mit Vorsicht genießen oder eben gar nicht sehen.

…..Censorship is a very dangerous thing & absolutely impossible to police. If you are weeding out Fake News, there is nothing so Fake as CNN & MSNBC, & yet I do not ask that their sick behavior be removed. I get used to it and watch with a grain of salt, or don’t watch at all.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

In den sozialen Medien würden dagegen inzwischen viele Stimmen, darunter “gute und schlechte zerstört” werden, was man nicht zulassen könne, so Trump weiter. Wer auch immer darüber entscheide, welche Posts in den sozialen Medien zu lesen seien, würde “viele zu Fehler machen”, twitterte der US-Präsident.

….Too many voices are being destroyed, some good & some bad, and that cannot be allowed to happen. Who is making the choices, because I can already tell you that too many mistakes are being made. Let everybody participate, good & bad, and we will all just have to figure it out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

Ausgangspunkt der Kritik dürfte die Kontroverse um “InfoWars”-Macher Alex Jones sein, dessen Inhalte von Facebook, YouTube, Spotify und Apple in der vergangenen Woche wegen Regelwidrigkeiten gelöscht wurden. Auch Tweets von Jones verschwanden.

Twitter-CEO Jack Dorsey reagierte gestern umgehend auf den Zensur-Vorwurf. “Wir sehen uns Inhalte nicht nach dem politischen oder ideologischen Standpunkt an”, versicherte Dorsey im Interview mit CNN.

“We do not look at content with regards to political viewpoint or ideology,” @Jack told me. But he knows some people do not believe him. “I think we need to constantly show that we are not adding our own bias, which I fully admit is left, is more left-leaning,” he says… pic.twitter.com/1i8jJunhfz — Brian Stelter (@brianstelter) August 18, 2018

