TV-Quoten am Montag: “Sommerhaus der Stars” bei RTL endet mit Zuschauerrekord

Am Montagabend endete die aktuelle Staffel des Trash-Formats "Sommerhaus der Stars" mit starken Quote: Ab 20.15 Uhr schalteten 2,75 Millionen Zuschauer (9,6 Prozent) ein, um die letzte Folge der Show bei RTL zu sehen – so viele wie noch nie zuvor. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren holte der Privatsender mit 1,46 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent gar den Tagessieg.