Trumps “dreckiger Krieg” gegen Medien: Über 100 lokale US-Medien planen Aufruf für freie Presse

Mehr als 100 Zeitungen in den USA werden am Donnerstag Editorials zu Trumps Medien-Attacken veröffentlichen. Die vom Boston Globe koordinierte Aktion soll Trump auffordern, den "dreckigen Krieg gegen die Medien" zu beenden. Jede Zeitung wird ein eigenes Statement zu dem Thema herausgeben. Neben kleinen Lokal-Blättern nehmen an der Aktion auch große Medien wie Houston Chronicle, Miami Herald oder Denver Post teil.

Die US-Tageszeitung Boston Globe, die zu der Aktion aufgerufen hat, war selbst bereits Ziel von Trumps Medien-Attacken. Trump, damals noch Präsidentschaftskandidat, empörte sich 2016 über einen Satirebeitrag der US-Zeitung und beschimpfte das Blatt als “dumm“ und “wertlos”. Der Globe hatte zuvor über fiktive Handelskriege und Szenarien berichtet, die die Umsetzung von Trumps Wahlkampfforderungen vorwegnehmen.

Der nun gestartete Aufruf steht unter dem Titel “This dirty war on the free press must end” (“Der dreckige Krieg gegen die freie Presse muss enden”). Die American Society of News Editors, eine Mitgliederorganisation für Redakteure, sowie weitere Organisationen unterstützen den Aufruf. Mittlerweile sollen laut CNN über 100 große und kleine Redaktionen an der Aktion teilnehmen und am Donnerstag gleichzeitig ihre Statements veröffentlichen.

Das Gros der Teilnehmer sind kleinere (Wochen-)Zeitungen im Lokalen. Dazu machen auch der Houston Chronicle, die Miami Herald oder die Denver Post mit. Überregional bekannte Zeitungen wie die Washington Post oder die New York Times nehmen (noch) nicht an der Aktion teil. In ihren Statements wollen die Teilnehmer unter anderem schreiben, welche Auswirkungen die Presseattacken des Präsidenten auf ihre Arbeit haben und dazu auffordern, dagegen vorzugehen.

Die Aktion zeigt zugleich die Solidarität, die unter den US-Medien besteht. Sichtbar wurde diese zuletzt, als das Weiße Haus eine CNN-Reporterin von einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgeschlossen hatte. Mehrere Medien, sogar der sonst Trump-freundliche US-Sender Fox News, veröffentlichten daraufhin Statements zu dem Thema.

