Werbe-Déjà-Vu: Neue “I want it all”-Kampagne von Sky erinnert an die Olympia-Spots von Eurosport

Bundesliga, Zweite Liga, Champions League und DFB-Pokal – das Fußball-Angebot von Sky ist durchaus breit angelegt. Den Großteil der Spiele gibt es bei Sky zu sehen, und so stellt der Münchener Bezahlsender seine Werbekampagne zur neuen Saison unter das Motto "I want it all". Damit lehnt sich Sky an den Queen-Klassiker an – und an die Konkurrenz von Eurosport. Der Sportsender warb gerade erst mit einem identischen Konzept für sein Olympia-Angebot.