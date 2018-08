Radikaler Umbau beim Spiegel: SpOn rückt gesellschaftsrechtlich an Print-Spiegel heran

Es ist ein historischer Vorgang in der Verlagsgeschichte der Spiegel-Gruppe: Spiegel Online und der Spiegel-Verlag rücken enger zusammen. So wurde der Digitaldienst jetzt gesellschaftsrechtlich an den Printverlag an der Ericusspitze angebunden. Geschäftsführer Thomas Hass hat zudem die Rechtsform des Digitalunternehmens von einer GmbH in eine GmbH & Co. KG geändert. Damit schafft der Verlagschef die Voraussetzungen, um die Redaktionen von Print und Online zu verschmelzen.