Nach “Ehrentanz” mit Silber-Gewinnerin: Cherno Jobatey als EM-Moderator gefeuert

Von

“Wir sind hier in Berlin und in Berlin tanzt man, wenn man jemanden wirklich mag”, ruft Moderator Cherno Jobatey ins Mikrofon. Anschließend fordert der Huffington-Post-Herausgeber das Publikum auf: “Wollen wir einen Ehrentanz für sie machen?” Prompt spielt die Live-Band einen Song und die Vize-Europameisterin legt ein Tänzchen hin. Cherno Jobatey rappt dazu ein paar unbeholfene Zeilen ins Mikrofon.

Während Jobatey selbst die Einlage im Anschluss bei Twitter feierte und Gina Lückenwalds tänzerische Fähigkeiten mit denen von Beyoncé verglich, waren die Veranstalter der Siegerehrung hingegen wenig begeistert.

Gina moves like Beyonce! At the medal ceremony of European Athletics Champioships #Berlin2018 Germany’s fastest, the new it-girl Gina Lückenkemper dances her heart out while I do some raps to the band Groove Gangster GmbH And she spread some tears I just love #sportsentertainment pic.twitter.com/PNUhDeANE5

— Cherno Jobatey (@ChernoJobatey) August 10, 2018