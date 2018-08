Herzinfarkt beim Wandern: Trauer um RP-Geschäftsführer und Ex-DFL-Manager Tom Bender

Von

“Der plötzliche Tod unseres Kollegen erfüllt Verlag und Redaktion mit tiefer Trauer. Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen, insbesondere seiner Frau Martina und seinen beiden Töchtern Kimberly und Natalie. Wir wünschen ihnen die Kraft, die nötig ist, um mit diesem schmerzhaften Verlust umzugehen”, schreibt Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post, in einem Nachruf. Bender hätte eine “Fröhlichkeit” als “Lebensprinzip” und ein “Optimismus”, “wie es selbst im Rheinland ungewöhnlich ist”, ausgezeichnet.

Bender trat 2015 in der Geschäftsführung des Düsseldorfer Medienunternehmens an. Zuvor machte der gelernte Journalist, der unter anderem für Axel Springer und den damaligen TV-Sender Premiere arbeitete, Karriere bei der Deutschen Fußball-Liga. Dort heuerte er 2001 an, war sechs Jahre lang in der Geschäftsführung für Medien, Marketing und Kommunikation tätig, leitete vor seinem Wechsel zur Rheinischen Post die Tochter DFL Digital Sports, die sich für die digitalen Aktivitäten der Liga verantwortlich zeichnet.

