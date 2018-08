Hashtag-Häme mit #CSUliefert und #ichbinCSU: Söder-Wahlkampf im Netz geht mächtig nach hinten los

Ein Beispiel für eine gute Social-Media-Kampagne ist der aktuelle Vorstoß der CSU auf Twitter nicht. Unter dem Hashtag #CSUliefert hebt die Partei auf eigens angefertigten Bildtafeln das hervor, was sie politisch erreicht habe. Unter anderem teilt der Twitter-Account CSU im Bundestag die Grafiken. Und auch Alexander Dobrindt verbreitet den Hashtag.

Unser Grenzregime für Zurückweisungen tritt für Spanien in Kraft. Ab Samstag werden Asylbewerber, die bereits in Spanien einen Asylantrag gestellt haben, innerhalb von 48 Std. zurückgewiesen. Das ist ein Beitrag zur Bekämpfung der illegalen Migration in Europa! #CSUliefert pic.twitter.com/pVMcvb6oCY — CSU im Bundestag (@csu_bt) 10. August 2018

Was die PR-Abteilung der Partei hätte ahnen können: Im Netz ist der Hashtag eine willkommene Vorlage für Häme. Der Journalist Richard Gutjahr teilt auf Twitter etwa eine Karikatur von einem Lieferwagen der CSU, aus dem verschiedene Pakete mit der Beschriftung “Hetze”, “Angst” oder “Hass” herausfallen.

Die CSU versucht sich mal wieder an einem Hashtag… #CSUliefert pic.twitter.com/Iiod0tLU1b — Richard Gutjahr (@gutjahr) August 12, 2018

Auch andere Nutzer drehen den Spieß um und stellen die Kritikpunkte an der CSU-Politik in den Vordergrund. Das hat sich die CSU so sicher nicht vorgestellt:

#CSUliefert

Subventionierung der

Massentierhaltung, Überdüngung der Felder, vergiften des Trinkwassers — W. Heinrich ✊ (@1xKlaudius) August 13, 2018

#CSUliefert AfD-Parolen, Verrohung der politischen Kultur, eine Staatskrise für nichts, Wahlkampf auf dem Rücken der Schwachen, der Geflohenen. Aber Kreuze aufhängen. — Heiko Kuschel (@citykirche_sw) 12. August 2018

#CSUliefert mit jedem Hashtag Gründe, SPD, FDP, Grüne oder Linkspartei zu wählen — Mensch (@FrogmasterL) August 12, 2018

WENN dir ein #Paketdienst etwas liefert, dann ist es, was du bestellt hattest.

Wenn #CSUliefert bekommst du Machtpolitik, die du weder wolltest noch brauchst.#csumussweg — digitaler Gutmensch™ (@Tigerelch) August 12, 2018

Ah ja, die @csu_bt versucht sich an einen neuen Hashtag “#csuliefert“.

Was liefert sie denn?

– Angst?

– Hetze?

– Unfähigkeit? (Gerade in Sachen Digitalisierung.)

– Familienbeschäftigung in den eigenen Ämtern? Alles im Sonderangebot für 4% der Wahlbeteiligten im Bund! — Lukas Arndt (@LukasArndtOL) August 12, 2018 Anzeige

Dabei hätte die Bayern-Partei durchaus aus der Vergangenheit lernen können. Im Rahmen der #ausgehetzt-Demonstrationen Ende Juli in Bayern, die sich unter anderem gegen die Politik der CSU richtete, versuchte die Partei, mit einer Online-Kampagne unter dem Stichwort #ichbinCSU wieder in die Offensive zu kommen. Auch das gelang nur bedingt. Zwar beschrifteten eine Reihe von CSU-Mandatsträgern ihre Facebook-Profilfotos mit dem Schlagwort. Auf Twitter aber fanden sich kaum Solidaritätsbekundungen, stattdessen satirische Repliken, wie etwa die vom Bayreuther Grünen-Stadtrat Stefan Schlags.

Andere User verwendeten den Hashtag für Pseudo-Bekundungen:

Ich bin Bundesminister für bauen und wohnen. Ich habe in dieser Funktionen noch keinen Finger krumm gemacht. Ich bin Horst Seehofer, #ichbinCSU — Ugarte Ultra (@RadicapR) 24. Juli 2018

Wenn ich nicht gerade meine unehelichen Kinder verleugne, im Suff unschuldige Menschen totfahre oder einen deutschen Pfarrer, der wegen seiner Hautfarbe bedroht wird, als Niggersau anpöble, werfe ich allen anderen vor, die Werte des christlichen Abendlandes zu bedrohen #ichbincsu — bee (@zynaesthesie) 24. Juli 2018

Grundgesetz = linke Hetze

Bürgerrechte = linke Hetze

Menschenrechte = linke Hetze

Leben retten = linke Hetze

Anstand = linke Hetze

Solidarität = linke Hetze

Schengen = linke Hetze

Demonstrieren = linke Hetze

Meinung haben = linke Hetze

gegen CSU sein = linke Hetze#ichbincsu — Marco Sweetwater (@Marco_W_S) 24. Juli 2018

Mir sind die wirklich wichtigen Probleme unsere Gesellschaft scheissegal. Ich hacke lieber auf den Schwächsten rum, die grade um ihr Überleben kämpfen, das sind so schön einfache Opfer. Ich lasse lieber Kreuze in Behörden aufhängen als mich um Integration zu scheren. #ichbincsu — Pierre Gunnarsson (@pierre2go) 24. Juli 2018

Ich dachte wirklich – ganz ehrlich – dass die #CSU nach der Plakat-Aktion gegen #ausgehetzt nicht tiefer sinken könnte. Aber plötzlich tut sich die Straße auf und schlägt dir mit einem Hashtag mitten ins Gesicht: #ichbincsu#erbärmlich — Sandra Lück (@sandra_lueck) 23. Juli 2018

Mal sehen, ob die CSU diesmal aus der Kampagne gelernt hat.

