Aus Protest gegen Zusammenlegung: Gesamtes Österreich-Team kehrt Vice den Rücken

Protestaktion bei Vice: Das gesamte österreichische Team des Online-Magazins hat die Redaktion geschlossen verlassen. Grund dafür sei die Entscheidung des Managements, die Redaktionen der DACH-Länder zusammenzuführen. Die stellvertretende Chefredakteurin Hanna Herbst erklärt dazu auf Facebook: "Die Richtung, in die Vice gehen soll, entspricht nicht mehr dem, was Vice für uns all die Jahre ausgemacht hat".

Von

Erst vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass Laura Himmelreich, bislang Chefredakteurin von Vice Deutschland, im September neue Chefredakteurin für Deutschland, Österreich und die Schweiz wird. Damit verliert die Österreich-Redaktion des Lifestyle-Portals ihre Autonomie. Für die Crew des Alpen-Ablegers war das ein Schritt zu viel: Aus Protest haben die acht Mitglieder des Teams die Redaktion geschlossen verlassen, wie Herbst auf Facebook erklärt. Darunter befinden sich auch zwei Mitglieder, die beim Musik-Ableger Noisey arbeiten. Zu den Abgängern gehören unter anderem der Chefredakteur Markus Lust, Vizechefredakteurin Hanna Herbst und Managing Editor Verena Bogner, die schon zuvor ihren Abgang bekundete. Herbst selbst will sich zunächst eine Auszeit für Weiterbildungen nehmen, schreibt DerStandard.

In dem auf Facebook veröffentlichten Statement heißt es: “Die Richtung, in die VICE gehen soll, entspricht nicht mehr dem, was VICE für uns all die Jahre ausgemacht hat, weshalb wir den Weg so nicht mehr mitgehen möchten. Die Redaktion geht auch, weil wir geschlossen nicht hinter der Managemententscheidung stehen, VICE in den drei deutschsprachigen Ländern zu einem gemeinsamen VICE DACH unter deutscher Führung und ohne Autonomie für die österreichische Redaktion zu machen.”

Die “Entmachtung” der Landes-Chefredaktionen sei nun der ausschlaggebende Schritt “in einer knapp einjährigen Reihe von Veränderungen” gewesen, die Redaktion zu verlassen, heißt es weiter. Garniert ist das Facebook-Posting mit einem Bild, in dem die Redakteure auf ihren Ausstieg anstoßen.

Anzeige

Laut Standard wolle Vice die Redaktion des Österreich-Ablegers jedoch redaktionell nicht verkleinern. Derzeit würden bereits Nachfolger für alle Mitarbeiter gesucht. Statt einer eigenständigen Chefredaktion soll es dem Bericht zufolge in Österreich künftig nur noch eine Redaktionsleitung geben. Die redaktionelle Führung liegt ab September bei Laura Himmelreich, die von Deutschland aus die Portale in Österreich und der Schweiz dirigieren wird.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.