Noch immer nicht DSGVO-ready: Über 1.000 US-Medien sind für Europäer weiterhin unerreichbar

Am 28. Juni marschierte Jarrod Ramos in die Räume der Capital Gazette in Annapolis und erschoss fünf Angestellte der US-Zeitung. Die Redaktion arbeitet seitdem in einer Vielzahl von Artikeln diese Tragödie auf - allerdings sind sie für interessierte Leser aus Europa nicht zu sehen. Denn das Online-Portal der Zeitung ist noch immer nicht DSGVO-konform und sperrt deshalb EU-Leser aus - wie noch immer ein Drittel der 100 größten US-Medien.