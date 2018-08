“Sie schaden dem Bild des WDR” – anonyme Vorwürfe gegen Fernsehdirektor Schönenborn in Sachen #meToo-Aufarbeitung

"Sie schaden vor der ganzen Öffentlichkeit dem Bild des WDR", heißt es in einem offenen Brief an WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn und den WDR-Rundfunkrat. Das von einer anonymen Verfasserin verschickte Schreiben liegt dem Branchendienst DWDL.de vor. Die Autorin erhebt darin Vorwürfe gegen Schönenborn und seinem Umgang mit den bekannt gewordenen Missbrauchsfällen.