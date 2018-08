Desaströser Start für “Jung, weiblich, Boss”: Nur 310.000 wollen neue Gründershow mit Jette Joop sehen

Von

Insgesamt erreichte “Jung, weiblich, Boss” 310.000 Zuschauer im Gesamtpublikum. Bei der Reichweite kommt die Abendsendung auf desaströse 3,1 Prozent Marktanteil. Tagessieger im Prime-Time-Quoten-Rennen wurden die Ordnungshüter aus der niederbayerischen Provinz in der Krimi-Komödie “Grießnockerlaffäre” im Ersten. Sie lagen am Montagabend klar vor der Wiederholung des ZDF-Krimis “Nord Nord Mord: Clüver und König von Sylt”. Für die vierte Verfilmung eines Rita-Falk-Krimis, bei der Eberhofer in den Verdacht gerät, seinen Vorgesetzten erstochen zu haben, interessierten sich ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,99 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 19,5 Prozent).

Clüvers Ermittlungen im Fall des Personal Trainers, der tot im Schlafzimmer von Bürgervorsteher Wilhelm König gefunden wurde, wollten zur gleichen Zeit 3,18 Millionen (12,4 Prozent) sehen. Die “Tagesschau” hatte zuvor um 20 Uhr allein im Ersten 4,60 Millionen Zuschauer (19,7 Prozent).

Auf RTL erreichte “Das Sommerhaus der Stars” ab 20.15 Uhr 2,42 Millionen (9,6 Prozent), auf Sat.1 die Actionserie “MacGyver” 1,58 Millionen (6,3 Prozent) und auf ZDFneo die Krimireihe “Inspector Barnaby” 1,36 Millionen (5,3 Prozent).

AX/dpa

