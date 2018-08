Umsatz, Gewinn, Mitgliederzahlen – Karrierenetzwerk Xing wächst dank Firmenkunden stark

Das Karrierenetzwerk Xing ist im ersten Halbjahr dieses Jahres weiter gewachsen. Das Unternehmen steigerte von Januar bis Juni seinen Umsatz um 28 Prozent auf 110,5 Millionen Euro, teilte Xing am Montag in Hamburg mit. Bereinigt um die Zukäufe in dem Zeitraum lag das Plus bei immerhin 21 Prozent. Bemerkenswert: Erstmals trägt allein das Geschäft mit Firmenkunden den größten Anteil zum Gesamtplus bei.