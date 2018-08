Fake-Views: Wie Filter und Bildbearbeitung unser Schönheitsideal prägen – und uns krank machen können

Braungebrannte Körper, rote Lippen, weiße Zähne und reine Haut - wie aus dem Ei gepellt präsentieren wir uns täglich in den sozialen Netzwerken und erschaffen so ein virtuelles Schönheitsideal, eine perfekte Projektion von uns selbst. Die Grenze zwischen Realität und Fake in sozialen Netzen verschwimmt dabei immer weiter.