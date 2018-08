Teurer Polizei-Prank: Hamburger Youtuber fährt mit Blaulicht und muss jetzt 37.500 Euro zahlen

Von

Der erste Clip trägt den Titel “Polizei Prank!!! (Wände ansprühen)”. Dabei ist der Name Programm, denn Machère lässt sich dabei filmen, wie er bewusst in der Nähe von Hamburger Polizisten vorgibt, an öffentlichen Plätzen Wände mit Farbe zu besprühen. Tatsächlich besprühte er die Wände nur mit Kältespray, was keine bleibenden Spuren hinterlässt.

In dem zweiten Video mit dem ebenso eingängigen Titel “Polizei Prank Sirenen Prank!!!” gab sich der Hamburger gemeinsam mit einem Kompagnon als Zivilpolizist aus. Mit aktiviertem Blaulicht hinter der Windschutzscheibe fuhr er durch die Straßen, hielt Passanten an und erteilte ihnen teils abstruse Anweisungen. Mittlerweile ist das Video nicht mehr auf Machéres Kanal zu finden.

Beide Clips führten zu den Vorwürfen einer vorgetäuschten Straftat und der Amtsanmaßung, die wiederum in besagter Geldstrafe mündeten.

Machère selbst erschien, offiziell krankheitsbedingt, nicht zu dem Gerichtstermin. Ebenso wie schon im Mai, als er eine Geldstrafe in Höhe von 32.500 Euro hinnehmen musste. Damals aufgrund von Beamtenbeleidigungen, nachdem ein von ihm initiierter Flashmob in Augsburg aufgelöst worden war.

Explizit zu den Strafen geäußert hat sich der YouTuber noch nicht. Lediglich in einem Video mit dem Titel “Alles hat ein Ende…”, das er Ende Mai veröffentlichte, nimmt er indirekt Bezug darauf. Unterlegt von pathetischen Klavierklängen erklärt er darin, in der Vergangenheit “Scheiß-Videos gemacht” zu haben, entschuldigt sich bei seiner Community und kündigt Veränderungen in Form von neuen Formaten an.

Tatsächlich hat Machére seitdem keinen Prank mehr veröffentlicht. Von einer inhaltlichen 180-Grad-Wende kann aber auch keine Rede sein. Eines der neueren Videos etwa zeigt den Hamburger gemeinsam mit seinem Neffen, wie sich beide einen Tag lang von Nutella ernähren.

