Köln statt Berlin, 17 statt 20 Uhr: RTL II baut die eigene Nachrichtensendung komplett um

Die “RTL II News” werden ab 1. Januar 2019 von der Produktionsgesellschaft infoNetwork produziert. Dies hat der Münchener Sender RTL II bekannt gegeben. “infoNetwork zählt mit ihren News- und Magazinformaten zu den erfahrensten Produktionsfirmen im Bereich der Nachrichtenberichterstattung”, sagt Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm RTL II. Die Firma habe die Verantwortlichen im Pitch sowohl journalistisch als auch wirtschaftlich überzeugen können. Durch den Schritt wird die RTL2 Produktion GmbH & Co. KG, die die News-Sendung seit drei Jahren in Berlin produziert, aufgelöst. In Berlin sollten Studio und Redaktion durch ein echtes Set näher zusammen kommen, künftig wird die Sendung wieder in einem virtuellen Set moderiert. Mit dem Wechsel der Produktionsfirma wird “RTL II News” fortan in Köln produziert.

Auf Anfrage teilte der Sender mit, dass aktuell Gespräche zwischen RTL II und der Berliner Produktionsfirma stattfinden würden, um für die Mitarbeiter “sozialverträgliche Lösungen” zu finden. Kündigungen seien jedoch nicht ausgeschlossen.

Das seit über 20 Jahren ausgestrahlte Format erhält zudem einen neuen Sendeplatz: Statt wie gehabt um 20 Uhr soll die Sendung künftig werktags um 17 Uhr ausgestrahlt werden. Damit wolle der Sender, heißt es, die Synergien von infoNetwork nutzen, die bereits die täglichen und wöchentlichen News- und Magazin-Formate der Mediengruppe RTL Deutschland produzieren. Die zahlreichen Änderungen sollen zudem mit einer konzeptionellen Neuausrichtung einhergehen. “Die ‚RTL II News‘ zeichnen sich seit jeher durch eine innovative und moderne Handschrift aus. Diesen Spirit werden wir beibehalten und das moderne Konzept mit seiner passgenauen Zielgruppenausrichtung weiter ausbauen”, erläutert infoNetwork-Geschäftsführer Michael Wulf. Genaue Details zum Inhalt gebe es bislang nicht, so RTL II.

Der bisherige Verantwortliche der News-Sendung, Matthias Walter, soll sich “weiter um den Ausbau und Entwicklung neuer journalistischer und dokumentarischer Formate” kümmern. Programmchef Zwiessler sagt dazu: „Matthias Walter und sein Team haben die ‚RTL II News‘ konsequent weiterentwickelt und ein Newsformat geschaffen, das heute näher an der jungen Zielgruppe ist als jede andere TV-Nachrichtensendung. Wir danken dem gesamten Team in Berlin für sein außerordentliches Engagement.“

