“Auf dem Stand des Mittelalters”: So keilt Jörg Kachelmann gegen die Wettertipps der Medien

Dem Wettermoderator Jörg Kachelmann kann man die Leidenschaft für seinen Beruf sicher nicht absprechen. Das zeigt er dieser Tage einmal mehr auf Twitter. In mehreren Tweets keilt er gegen deutsche Medien, weil diese laut Kachelmann ständig falsche Narrative nutzen. Demnach sei schon die “Mittagshitze” ein Irrtum. In Reaktion auf einen Bericht im ZDF-“heute journal” schreibt Kachelmann: “Echt, Sie verbreiten auch diesen Schwachsinn, @heutejournal? Zu bildungsfern, um zu wissen, dass die Höchsttemperatur im Hochsommer zwischen 17 und 18 Uhr stattfindet und es mittags 5 bis 10 Grad kühler ist?”

Echt, Sie verbreiten auch diesen Schwachsinn, @heutejournal? Zu bildungsfern, um zu wissen, dass die Höchsttemperatur im Hochsommer zwischen 17 und 18 Uhr stattfindet und es mittags 5 bis 10 Grad kühler ist? Nö? Schade. https://t.co/1xUZLXRSJW — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 24, 2018

Auch ein Moderator des HR3, der davor warnte, “in der Mittagshitze” zu arbeiten, musste sich von Kachelmann belehren lassen: “Deutschland mit dem Wissensstand des Frühmittelalters. Dank Medien auch 2018 im Felde der bildungsfernen Vertrotteltheit und Falschinformation unbesiegt”.

Deutschland mit dem Wissensstand des Frühmittelalters. Dank Medien auch 2018 im Felde der bildungsfernen Vertrotteltheit und Falschinformation unbesiegt via @hr3 https://t.co/RIuhd0kVzV — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 24, 2018

In seinem Blog hat Kachelmann schon 2016 aufgeklärt, dass es die Mittagshitze eigentlich gar nicht gibt: “Das liegt zum einen daran, dass der Sonnenhöchststand in Mitteleuropa nicht mittags, sondern am frühen Nachmittag ist. Zum anderen heizt die Sonne auch nach dem Höchststand den Boden noch weiter auf – und damit kommen wir zum dritten Grund: die Luft erwärmt sich immer vom Boden aus”, schreibt der Wetterprofi. Doch trotzdem bedienen viele Medien das Narrativ in Zeiten hoher Temperaturen immer wieder.

Auch die “Durchzugslüge” ist Thema in den Twitter-Tiraden Kachelmanns. “Die meisten Medien verbreiten durch Dummheit, Ignoranz und Zynismus Aberglauben aus dem Mittelalter und sind mitschuldig, wenn alte Menschen durch Hitze sterben. Interessiert den Presserat leider nicht”, schreibt der Wetterexperte. Zeitungen und Online-Portale warnen in Berichten vor „gefährlicher“ Zugluft und krankmachenden Ventilatoren. Laut Kachelmann ist das aber ein “unwissenschaftlicher Aberglaube”.

Die meisten Medien verbreiten durch Dummheit, Ignoranz und Zynismus Aberglauben aus dem Mittelalter und sind mitschuldig, wenn alte Menschen durch Hitze sterben. Interessiert den Presserat leider nicht. https://t.co/RYXEAowRBQ https://t.co/9oUgo0EXiJ — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 24, 2018

Kachelmann lässt kaum eine Möglichkeit aus, das zu betonen:

Die Durchzugslüge. Deutsche Medien auf dem Stand des Mittelalters. Und dieser Stand kostet Leben. https://t.co/RYXEAowRBQ https://t.co/oDga25tUnH — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 24, 2018

Kümmert leider das gestig in mittelalterlichen Ankerzentren verbliebene deutsche Medienwesen nicht. Die Realität: https://t.co/RYXEAowRBQ https://t.co/oHkRJ9J6bg — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 24, 2018

Und ich weiss, dass ich auf den Sack gehe. Aber ich habe eine bald 89jährige Mutter und der Gedanke, dass ihre Kumpelinnen stürben wegen vertrottelter Angehöriger/Medien mit ihrem frei erfundenen Durchzugsstuss beelendet mich mehr als eine Milchschnitte #Hitze #lasttweets — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 24, 2018

Und auch mit Begriffen wie “Brutalo-Hitze” kann der Wettermoderator wenig anfangen, er kontert auf Twitter:

Letztes Jahre und 2006 waren die zu erwartenden gut 34 Grad https://t.co/aGAbr675Yu noch “Traumsommer” auf, den alle gewartet hatten. 2018 ist es nun plötzlich Brutalohitze. Die verzweifelte klickschlampeske Verkommenheit vieler Medien bei naturwissenschaftlichen Themen. https://t.co/hXTAuNXRkr — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 23, 2018

