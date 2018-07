Abteilung Attacke aus Asien: Samsung veräppelt das iPhone X in neuen Werbeclips

Wieder einmal ledert Samsung in neuen Werbespots beherzt gegen Apple. Die Südkoreaner bleiben ihrem bekannten Muster treu und inszenieren vor dem anstehenden Verkaufsstart von neuen iPhones spöttische Werbeclips über Apples Smartphones und ihre treuen Käufer. In gleich vier Spots deckt Samsung Verfehlungen beim iPhone X auf, die Käufer des neuen Flaggschiff-Modells Galaxy S9 so nicht erlebt hätten – beim Aufladen, der Prozessorgeschwindigkeit, beim Verwenden eines Adapters oder der Kamera.