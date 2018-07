Nun ist die Causa Mesut Özil also zu einem unrühmlichen Ende gekommen. Der 92-malige deutsche Nationalspieler will nicht mehr für Deutschland spielen, zumindest so lang er das Gefühl hat, dass es Rassismus und Respektlosigkeit im DFB gäbe. Das teilte der Kicker um 20.05 Uhr auf seinen Social-Media-Kanälen mit, in dem insgesamt dritten Post, mit dem sich Özil am Sonntag der Öffentlichkeit gegenüber erklärte. Mehr zu Özils Posts und den Reaktionen gleich noch in der Rubrik “#trending // Social Media”.

Das Thema Özil jedenfalls dominierte die Social-Media-News-Charts am Sonntag wie schon lang keins mehr einen Tag. Bereits um 23 Uhr standen auf den ersten fünf Plätzen ausschließlich Artikel zu Özils Entscheidung: “Özil erklärt Rücktritt aus DFB-Team” von sport1 mit 21.700 Facebook- und Twitter-Interaktionen, “Mesut Özil tritt aus Nationalmannschaft zurück” der Welt mit 19.900, “Nach der Erdogan-Affäre – Özil spielt nicht mehr für Deutschland” von Bild mit 18.100, “Mesut Özil tritt aus der Nationalmannschaft zurück” vom kicker mit 17.000 und “Rücktritt aus der Nationalmannschaft: Özil will nicht mehr für Deutschland spielen” von Spiegel Online mit 12.300.

Schon die beiden ersten Özil-Posts hatten zahlreichen Artikeln tausende Likes, Shares & Co. beschert. Der Grund war hier auch eine weit verbreitete, irreführende Headline. So titelte Bild “‘ICH WÜRDE ES WIEDER MACHEN’ – Özil verteidigt sein Erdogan-Foto“, obwohl er genau das gar nicht gesagt hat. Stattdessen schreibt er: “Whatever the outcome would’ve been in this previous election, or the election before that, I would have still taken the picture”. Sprich: Egal, wer gerade Präsident der Türkei ist, das Foto hätte er gemacht. Bild änderte die Headline später ab, doch viele der Interaktionen kamen eben mit der falschen Zeile zustande.