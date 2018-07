Nach drei Jahren: Chef-Innovator Dominik Grau verlässt Ebner Fachverlag mit unbekanntem Ziel

Von

Zum Verantwortungsbereich des CIO bei Ebner zählen die Analyse der wichtigsten Werbe‐ und Technologie‐Trends weltweit sowie die Leitung aller Innovationsprozesse des Verlags. Zudem koordinierte Grau nach Angaben des Medienhauses “die digitalen Umbauten und erweitert die globale Medienpräsenz der zum Verlag gehörenden 15 Unternehmen”.

Die Position des Chief Innovation Officers (CIO) hatten die Ulmer zum Amtsantritt von Grau neu geschaffen. Der Ebner Verlag gilt in Fachkreisen hinsichtlich der Digitalisierung als Vorreiter unter den Fachverlagen. 2014 verzeichnete das E‐Commerce Geschäft laut eigenen Angaben einen Zuwachs von 480%, 150.000 Produkte wurden über die 40 Marken‐Websites verkauft.

Grau war in seiner Position außerdem für Ebner Publishing International in New York sowie neue Verlagsprojekte in den USA im Einsatz. Zuvor, von 2011 bis 2015, hatte er als Managing Director der Ebner Publishing International in New York sowie als Publisher des Magazins WatchTime USA agiert. Mit Erfolg: Unter seiner Leitung verzeichnete WatchTime einen Reichweitenzuwachs von 900%, die digitalen Erlöse konnten um 300% gesteigert werden.

Vor seiner Zeit bei Ebner hatte Grau bei IDG und in verschiedenen Funktionen bei Hubert Burda Media (Vogel, Yukom) gewirkt.

