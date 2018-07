Ikonisches Photoshop-Cover: Time Magazine verschmelzt Trump und Putin zu “Donimir Trutin”

Von

Das Cover zeigt die markante, nach vorne gekämmte Frisur des US-Präsidenten samt buschiger, blonder Augenbrauen, gepaart mit Gesichtszügen seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Unten links in der Ecke des Covers titelt das Time Magazine in englischer Sprache”Die Gipfel-Krise”.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) July 19, 2018

Das Cover spielt auf das Aufeinandertreffen beider Präsidenten vor wenigen Tagen in Helsinki an. “Eineinhalb Jahre nach seiner Präsidentschaft muss Trumps rätselhafte Affinität zu Putin noch erklärt werden”, schreibt Autor Brian Bennett in der Titelgeschichte. Sie beschreibt den Konflikt zwischen dem Trump und Putin, der sich mithilfe von Hackern in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt haben und so Donald Trumps Chancen auf einen Sieg erhöht haben soll. Unterlagen des FBI weisen eine Einflussnahme Russlands nach, Trump jedoch zweifelt die Ergebnisse an. Während und nach dem Gipfel kam es zu Irritationen, nachdem Trump eine Einflussnahme plötzlich bestätigte, sie schließlich aber wieder kassierte.

Die Titelseite, gestaltet von Nancy Burson, soll diesen Konflikt, diese Morphose, die im Netz bereits auf den Namen “Donimir Trutin” trägt, illustrieren. Und es bleibt nichts anderes zu sagen, als dass es gelungen ist.

