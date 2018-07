Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird im re/code-Interview gegrillt: “Du hast genug Dinge kaputt gemacht – nun reparier sie”

Von

Kara Swisher und Mark Zuckerberg können auf eine lange Geschichte zurückblicken. Acht Jahre ist es her, dass die damalige Co-Chefin des Techportals AllThingsD, aus dem später re/code werden sollte, dem Facebook-Chef buchstäblich den Hoodie auszog. Es war Zuckerbergs “Meltdown-Moment“, der Augenblick, als er auf der Bühne der Techkonferenz D8 Angstschweiß schwitzte und sich bis auf die Knochen blamierte.

Swisher sagte später, sie habe Zuckerbergs Blamage in der Form nicht gewollt, sondern dem Emporkömmling des Web 2.0 lediglich zu den Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook auf den Zahn fühlen wollen und ihm durch die Hoodie-Bemerkung tatsächlich Zeit zum Verschnaufen geben wollen. Weil Swisher, damals noch unterstützt von Techreporter-Veteran Walt Mossberg, Zuckerberg trotzdem nicht höhnisch vorführte, ist der Draht zu einer der profiliertesten Techjournalistinnen der Welt bis heute nicht abgerissen.

Guess who’s back, back again, guess who’s back, tell a friend. A new Recode Decode podcast with this dude named @finkd coming up soon: https://t.co/8rykXoj7Kc pic.twitter.com/B8r9ECiFTc — Kara Swisher (@karaswisher) July 17, 2018

Entsprechend konnte die re/code-Chefin Zuckerberg gestern als prominenten Gesprächspartner ihrer Podcast-Reihe präsentieren, in der sich auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bereits äußerte. 82 Minuten dauerte der denkwürdige Podcast, an dessen Ende man sich wieder fragt, ob sich Zuckerberg mit dem Interview einen Gefallen getan hat.

Im Podcast geriet Zuckerberg schnell in die Defensive. “Du hast genug Dinge kaputt gemacht – nun reparier sie”, hält Swisher Zuckerberg das Facebook-Motto “Move fast and break things” unter die Nase. Zuckerberg versucht sich damit herauszureden, dass Facebook sich schnell vom Motto der Studententage verabschiedet habe und nach dem weniger coolen Anspruch “Move fast with stable infrastructure” operiere.

The most powerful man in the world sits down w/@karaswisher #thezuck @Recode Favorite (Swisher) line: “You broke enough things, now fix them” https://t.co/QuPcoY4OMe — Scott Galloway (@profgalloway) July 18, 2018

Zuckerberg machte zudem weitere kontroverse Äußerungen. So wolle sich der Facebook-Chef weiter nicht anmaßen, die Richtigkeit von Nachrichten zu bewerten, sondern nur etwas gegen ihre Verbreitung auf Facebook tun, wenn sie von Nutzern als “Fake News” eingestuft würden. “Unser Ansatz mit Falschmeldungen ist nicht, dass wir sagen, man darf nichts Falsches mehr im Internet sagen. Das wäre zu extrem”, erklärt Zuckerberg.

Stattdessen will Facebook die Verbreitung von Fake News im NewsFeed weiter verbreiten, umstrittene Anbieter wie InfoWars aber selbst nicht von der Plattform verbannen. Selbst Holocaust-Leugnungen wolle Zuckerberg nicht löschen, erklärte der Facebook-Chef. Nur im Falle von absichtlicher Fehlinformation, die das Ziel verfolge, Gewalt auszulösen, wolle das weltgrößte Social Network handeln und entsprechende Beiträge entfernen, erklärte Zuckerberg gegenüber Swisher.

Entsprechend kontrovers wurden Zuckerbergs Äußerungen im Social Web diskutiert. Besonders die Weigerung, Posts mit Holocaust-Leugnung zu löschen, schlug hohe Wellen.

So now Mark Zuckerberg is defending Holocaust deniers because they are sincere. https://t.co/IxbFe2Hy9H — Matt Stoller (@matthewstoller) July 18, 2018 Anzeige

Zuckerberg says its an important principle to give InfoWars, which claimed Sandy Hook victims were child actors, a voice on Facebook https://t.co/tQKtl6GTJS pic.twitter.com/aqr079hq7u — Judd Legum (@JuddLegum) July 18, 2018

If Mark Zuckerberg doesn’t realize Infowars is purposely misleading, harassing and harming people, I implore him to do some research and to listen to this podcast about Alex Jones and the Sandy Hook School shooting: https://t.co/bIMbmwCTuf https://t.co/SekccZ5ymc — Shannon Watts (@shannonrwatts) July 18, 2018

Holocaust deniers are malicious, violent, and mean exactly what they say. They deny the genocide of six million Jews and others, including five of my family members. For Mark Zuckerberg, one of the most powerful men in the world, to cut them slack is despicable. — marisa kabas (@MarisaKabas) July 18, 2018

Notable in Zuckerberg’s clarification is that there’s no change to Facebook *policy* — it’ll continue to treat Holocaust denial not as misinformation but as a viewpoint acceptable for the platform, though unworthy of prominence in news feeds.https://t.co/i5926IAS1C — Sahil Kapur (@sahilkapur) July 18, 2018

The standard explanation for why Zuckerberg is so inarticulate is that it helps in eluding responsibility. I have a different hypothesis. He actually is inarticulate — maybe not in other codes, but in English — and it’s hurting his company. https://t.co/MNm2wvGr0U — Jay Rosen (@jayrosen_nyu) July 18, 2018

I deny Mark Zuckerberg ever happened. — God (@TheTweetOfGod) July 18, 2018

