“Vielleicht der erbärmlichste Auftritt eines US-Präsidenten”: CNN-Starmoderator Anderson Cooper rechnet mit Donald Trump nach Putin-Pressekonferenz ab

Der erste Gipfel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin verfestigte das Bild, das seit der US-Wahl 2016 vorherrscht: Der amerikanische Präsident hat vom russischen Staatschef offenkundig eine ziemlich hohe Meinung. Dass Trump Putin am Ende sogar mehr Glauben als seinen eigenen Geheimdiensten zu schenken scheint, machte die denkwürdige Pressekonferenz des historischen Zusammentreffens in Helsinki deutlich.

Zur russischen Einmischung bei der vergangenen Präsidentschaftswahl merkte Trump an, Putin habe ihm versichert, dass Russland damit nichts zu tun habe – und er selbst habe keinen Grund, diese Aussage zu bezweifeln. Drei Tage zuvor hatte das US-Justizministerium allerdings noch nach Ermittlungen von Sonderermittler Robert S. Mueller Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeitern erhoben.

Auch auf erneute Nachfrage reagierte Trump ausweichend und erklärte, die Schuldigen für die Wahlmanipulationen säßen in beiden Nationen, Russland, aber auch den USA. Die Reaktionen auf die außergewöhnliche Pressekonferenz ließen nicht lange auf sich warten. CNN-Starmoderator Anderson Cooper nannte Trumps Auftritt “die vielleicht erbärmlichste Vorstellung eines US-Präsidenten auf einem Gipfel vor einem russischen Staatschef, die ich je gesehen habe”.

Anderson Cooper did not mince words after President Trump’s press conference with Putin: “perhaps one of the most disgraceful performances by an American president at a summit in front of a Russian leader, really, that I’ve ever seen.” Watch: https://t.co/iwgeuIAxRD — Vox (@voxdotcom) July 16, 2018

Here are Anderson Cooper’s words about the ‘disgraceful’ Trump performance pic.twitter.com/N25D5GyCA0 — Roland Scahill (@rolandscahill) July 16, 2018

Der frühere US-Präsidentschaftskandidat John McCain, ein Veteran der Republikaner, gab fast wörtlich das gleiche Statement ab. Trumps Pressekonferenz sei “einer der beschämendsten Auftritte eines US-Präsidenten” gewesen. Kein US-Präsident habe sich jemals zuvor “erbärmlicher von einem Tyrann missbrauchen lassen”, erklärte McCain.

“No prior president has ever abased himself more abjectly before a tyrant” – @AndersonCooper reads @SenJohnMcCain‘s powerful statement in the aftermath of the Trump-Putin summit https://t.co/R1KnUV9ne4 pic.twitter.com/jMFmhnLIe3 — Anderson Cooper 360° (@AC360) July 16, 2018

Selbst der erzkonservative TV-Sender Fox News, in dem Trump traditionell am besten wegkommt, schloss sich dem Urteil an.

Die bei der US-Wahl 2016 unterlegenene demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton nutzte Trumps Pressekonferenz unterdessen auf Twitter zu einer rhetorischen Revanche. Zunächst twitterte Clinton kurz nach dem WM-Finale in Moskau, man sollte bei der Pressekonferenz doch einmal fragen, für welches Team Trump eigentlich spiele. “Jetzt wissen’s wir”, beantwortete sich Clinton selbst mit beißender Ironie die Frage.

Donald Trump gab sich auf seinem bevorzugten Kommunikationskanal Twitter unterdessen unbeeindruckt. Vor dem Zusammentreffen mit Wladmir Putin hatte Trump noch getwittert, die amerikanisch-russischen Beziehungen befänden sich auf einem Tiefpunkt.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Nach dem Gipfel von Helsinki sprach Trump unterdessen von “einem produktiven Dialog”, der nicht nur gut für die USA und Russland sei, “sondern für die ganze Welt”.

A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/Q2Y1PhM9au — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

